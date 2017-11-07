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По факту падения самолета в Экимчане транспортная прокуратура проведет проверку

По факту падения самолета в Экимчане транспортная прокуратура проведет проверку

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура поручила Благовещенскому транспортному прокурору провести проверку по факту крушения самолета в Экимчане. Прокурор выехал на место, чтобы проверить исполнение законодательства о безопасности полетов.

Как сообщалось ранее, 7 ноября около 9 часов утра на окраине Экимчана упал пассажирский самолет Ан-2. По предварительным данным, сразу после взлета у самолета обнаружилась неисправность, и пилот принял решение посадить его, но не дотянул до взлетно-посадочной полосы.

На борту находились только два члена экипажа, один из них погиб. Известно, что самолет выполнял грузовой рейс из Экимчана в Хабаровский край, он принадлежал компании «Зодиак-групп» города Владивосток. На момент совершения рейса воздушное судно находилось в аренде у благовещенской авиакомпании «ДальТрансАэро».

Со слов представителя «Зодиак-групп», а также жителей Экимчана, оба пилота были амурчанами.

«Они из Благовещенска сами, насколько я знаю. Выполняли частные рейсы, периодически летали за рыбой и икрой, – поделилась жительница поселка. – Я видела, как самолет шел на посадку, но не смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу. Вначале я услышала хлопки, когда он снижался, а потом я увидела черный дым. Прямо в поселке упал, на окраине, буквально в трех метрах от жилого дома. Говорят, когда выжившего пилота вытащили спасатели, он от шока по поселку пошел. Потом его уже скорая догнала и увезла в больницу».

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#происшествия #транспорт

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