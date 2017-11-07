Жителям Приамурья прощают пени по долгам за капитальный ремонт

Фото: mkala.org

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области с 1 ноября по 25 декабря 2017 года проводит акцию по списанию пени, начисленной за долги по взносам. Пеню спишут, если в указанный срок полностью погасить долги за капремонт.

«Акцию "Погаси долги!" фонд проводит второй год подряд, – рассказал генеральный директор фонда Сергей Батурин. – В декабре 2016 года мы провели списание пени всем собственникам, которые полностью погасили в декабре 2016 года накопившиеся долги за капитальный ремонт. Опыт оказался удачным, поэтому было принято решение повторить эту акцию и в 2017 году».

Акция не распространяется на собственников помещений, в отношении которых приняты меры принудительного взыскания, Также, если задолженность погасили до начала акции, то пени списанию не подлежат.

Более подробную информацию об акции можно получить на официальном сайте Фонда www.fkramur.ru, а также у специалистов абонентского отдела Фонда по телефонам: 8 (4162) 77-65-10, 8 (4162) 77-65-12, сообщает областное министерство ЖКХ.