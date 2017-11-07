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сегодня, 11:13 14

Жителям Приамурья прощают пени по долгам за капитальный ремонт

Жителям Приамурья прощают пени по долгам за капитальный ремонт
Фото: mkala.org

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области с 1 ноября по 25 декабря 2017 года проводит акцию по списанию пени, начисленной за долги по взносам. Пеню спишут, если в указанный срок полностью погасить долги за капремонт.

«Акцию "Погаси долги!" фонд проводит второй год подряд, – рассказал генеральный директор фонда Сергей Батурин. – В декабре 2016 года мы провели списание пени всем собственникам, которые полностью погасили в декабре 2016 года накопившиеся долги за капитальный ремонт. Опыт оказался удачным, поэтому было принято решение повторить эту акцию и в 2017 году».

Акция не распространяется на собственников помещений, в отношении которых приняты меры принудительного взыскания, Также, если задолженность погасили до начала акции, то пени списанию не подлежат.

Более подробную информацию об акции можно получить на официальном сайте Фонда www.fkramur.ru, а также у специалистов абонентского отдела Фонда по телефонам: 8 (4162) 77-65-10, 8 (4162) 77-65-12, сообщает областное министерство ЖКХ.

Просмотров всего: 1616

#ЖКХ

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Терапевт

    Терапевт
    3 часа назад

    ЖИТЕЛЯМ ПРИАМУРЬЯ ПРОЩАЮТ ПЕНИ ПО ДОЛГАМ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТОРОГО НИКОГДА НЕ БУДЕТ

  • 55

    55
    3 часа назад

    Я вообще недоумеваю, как можно начислять пени не за что? До этого только едросня могла додуматься.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    3 часа назад

    К чему эти все полумеры?

    не заплатил пару месяцев за Кап. ремонт - приходим с приставами - выносим телевизор; не платил полгода - выгоняем на улицу.

    тада жызнь наладится.

    ЗЫ: а чё там впереди в прекрасном будущем России? читала Бензак опять подорожает ......

  • Мира

    Мира
    3 часа назад

    ПО ЭТОМУ ПОВОДУ УМИЛЯЕТ, ЧТО ПОСЛЕ 80- ТИ ЛЕТ ГРАЖДАНЕ ТОЖЕ ПЛАТЯТ ЗА КАПРЕМОНТ, А ПОТОМ, МЕСЯЦА ЧЕРЕЗ ДВА ОБЕЩАЮТ ЭТИ ДЕНЬГИ ВЕРНУТЬ. КАКОГО ..., СПРАШИВАЕТСЯ ТАК ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ЛЮДЬМИ В ГЛУБОКО ПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ?!

  • Тахографист

    Тахографист
    3 часа назад

    забавные потуги. Не плачу и не буду потому что:

    1. договора с этой сомнительной конторой не заключал

    2. услуг никаких не получал

    3. предоплачивать то, что якобы в будущем будет исполнено разумным не считаю

    P.S. вспомните чем закончилась история с государственным финансированием пенсии

  • 55

    55
    3 часа назад

    Меня вот тоже раздражает название "плата за капитальный ремонт", которого нет и неизвестно будет ли он вообще. Ответственности у этой областной шараги "Рога и Копыта" ни какой нет и уплаченные деньги "ни за что" она ни когда не вернет.

  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    Это отличный повод ненавидить власть . Я в 90 не платил никаму так в 2000 властьимущие пытаются обладить меня данью .

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Есть закон: нельзя взимать пеню за не оказанную услугу. Да и услуги-то медвежьи, и ограничиваются ремонтом крыш в несколько приёмов. Пока заменят, дожди зальют не одну квартиру. Никогда бы не платила, но не оформляют субсидию, которая с каждым оформлением усыхает. Это нарушение закона, как и запрет выезда за границу, если не уплатил в МММ. Дома разваливаются, какой может быть ремонт? В Москве хрущёбы сносят, а у нас виртуальный ремонт.

  • Ellen

    Ellen
    2 часа назад

    Тахографист

    забавные потуги. Не плачу и не буду потому что: 1. договора с этой сомнительной конторой не заключал 2. услуг никаких не получал 3. предоплачивать то, что якобы в будущем будет исполнено разумным не считаю P.S. вспомните чем закончилась история с государственным финансированием пенсии



    Вам повезло. А пенсионерам - нет. У них по решению суда из пенсии удерживают. В пенсионном фонде сотни судебных приказов об удержании в пользу фонда капремонта. А еще, если ты претендуешь, как малообеспеченный член общества на субсидию - фиг примут документы, пока не принесешь квиток об оплате капремонта. Вот и получается, что капремонт у нас в области оплачивают самые "богатые" слои населения.

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    1 час назад

    И ведь гордятся чинуши, что уже чуть ли не 80 % у них сборы по этому оброку. Позорная контора. Наверное они всем коллективом бесконечно икают от того, что их недобрым словом вспоминают жители Амурской области. Чтобы там работать, какими же бессовестными надо быть.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Иван Фёдорович

    И ведь гордятся чинуши, что уже чуть ли не 80 % у них сборы по этому оброку. Позорная контора. Наверное они всем коллективом бесконечно икают от того, что их недобрым словом вспоминают жители Амурской области. Чтобы там работать, какими же бессовестными надо быть.



    Люди работают там, где есть работа. Причем здесь коллектив? Они что, собрались группкой и решили жителей отдельно взятой Амурской области сборами на капремонт обложить? Помимо царской воли?

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    1 час назад

    Иван Фёдорович

    И ведь гордятся чинуши, что уже чуть ли не 80 % у них сборы по этому оброку. Позорная контора. Наверное они всем коллективом бесконечно икают от того, что их недобрым словом вспоминают жители Амурской области. Чтобы там работать, какими же бессовестными надо быть.



    Тю какой смищьной гасподин та.

    Каким спрашиваете? А вот таким как и ВСЕ!!! В зеркало гляньте и увидите каким.

    Или в Амурке есть конторы. где не такие? Ну дерзайте - назовите какие .... А?

    Энергетики? Тепловики? Водоканальцы? мож Амурстатовцы? Мож на бензаколонках сидящие тож совести не имеют? ... остальных я и перечислять боюсь ... приволокут ещё из за речки да повесят прилюдно за правду.

    Вам щас господин честный и совестливый дай тыщ 100/месяц зарплату - дык вы в ту контору не то. что побежите - полетите с песней.

    И будет глубоко фиолетово на всякие осуждения. А кто упрекнёт - будите тыкать в закон и Якаться, что всего лишь Исполнитель. И будете поверьте - отличным работником - лучше всех бабло грести. А все не из за того, что хочеться - а чтобы Выжить. Чтобы семью накормить, одеть и обуть.

    так что сказки тут не сочиняйте - вспоминайте. где ещё совестливые. честные да справедливые водятся.

    наверно в заповедниках и красных книгах о СССР из детства.

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    1 час назад

    Myxira

    Я прекрасно понимаю, что конкретная девушка не виновата, но как много раз замечал, люди винят именно исполнителей. Поэтому и говорю, что люди их (исполнителей) матерят, и продолжают голосовать за тех, кто принимает такие законы.

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    33 минуты назад

    Ellen

    Тахографист

    забавные потуги. Не плачу и не буду потому что: 1. договора с этой сомнительной конторой не заключал 2. услуг никаких не получал 3. предоплачивать то, что якобы в будущем будет исполнено разумным не считаю P.S. вспомните чем закончилась история с государственным финансированием пенсии



    Вам повезло. А пенсионерам - нет. У них по решению суда из пенсии удерживают. В пенсионном фонде сотни судебных приказов об удержании в пользу фонда капремонта. А еще, если ты претендуешь, как малообеспеченный член общества на субсидию - фиг примут документы, пока не принесешь квиток об оплате капремонта. Вот и получается, что капремонт у нас в области оплачивают самые "богатые" слои населения.



    А потребуйте в письменном виде отказ - не получите, ибо условие про капремонт незаконно.

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