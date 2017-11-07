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7ноября
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сегодня, 11:09 7

Приамурье вошло в тройку регионов-лидеров по падению цен на жилье

Приамурье вошло в тройку регионов-лидеров по падению цен на жилье
Фото: aif.ua

Стоимость жилья в Амурской области снизилась на 16,7 % за последние десять месяцев. Квартиры в регионе в среднем стоят 2 586 497 рублей. Средняя стоимость жилья по стране – 2 831 540 рублей, сообщает портал «Мир квартир».

Наряду с Амурской областью в тройку субъектов-лидеров по снижению стоимости на квартиры попали республика Калмыкия, здесь квартиры подешевели на 19,1 %, и Еврейская автономная область, где жильё упало в цене на 18,4 %. Позади Приамурья остались Республика Тыва и Кабардино-Балкария, где стоимость упала на 16,4 % и 15,8 % соответственно. В целом по России цена на квартиры упала на 3,4.

В 20 регионах страны, наоборот, стоимость квартир увеличилась в разы. Больше всего жильё подорожало в Республике Карачаево-Черкесия – на 12,2 %, одинаково высоко поднялись цены на квадраты в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае – на 8,6 %, а в Северной Осетии – на 8,2 %.

Самые дорогие квартиры можно приобрести в Москве в среднем за 11 343 256 рублей и Санкт-Петербурге – за 7 976 442 рублей. Самые дешёвые – в Республике Калмыкия, чуть больше 1 миллиона 300 тысяч рублей.

По данным Амурстата, в третьем квартале средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке в Приамурье составила 52 433,75 рубля, на вторичном – 51 257,36 рубля. Цены на первичном рынке жилья по сравнению со вторым кварталом возросли на 1,4 %, а на вторичном – снизились на 1 %.

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#жизнь #цены #экономика

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    совсем задаром-все бегут кто может

  • Васильев

    Васильев
    3 часа назад

    Цены все ровно завышены!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Радоваться или плакать? ))) Рейтинг 100 городов. Блага на 32 месте, по стоимости жилья. Дешевле-НОВОРОССИЙСК,КРАСНОЯРСК, ТОМСК,КРАСНОДАР, ПЕРМЬ, .....

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    набегай-подешевело

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    А по налогам на собственность, стоимость жилья не такая уж маленькая, да и грозятся ещё повысить.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    1 час назад

    Канечна. Уже валят даже те, кто в первую волну не успели и сидели ждали чудес.

    поЦрэотизмь - он такой .... тумым базаром из телика и газет как всё хорошо уже и сам сыт не будешь и за будущее своих детей жалко.

    хватит и того, что своих полжизни паЦрэотизмой страдали. просто молодые ещё были, чтоб в первой волне свалить.

  • Дарья Нестерова

    Дарья Нестерова
    56 минут назад

    В 20 регионах страны, наоборот, стоимость квартир увеличилась в разы. Больше всего жильё подорожало в Республике Карачаево-Черкесия – на 12,2 %, одинаково высоко поднялись цены на квадраты в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае – на 8,6 %, а в Северной Осетии – на 8,2 %.

    В разы увеличилась??? Я чего-то не понимаю? На 12% - это во сколько раз???

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