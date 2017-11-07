Приамурье вошло в тройку регионов-лидеров по падению цен на жилье

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Наряду с Амурской областью в тройку субъектов-лидеров по снижению стоимости на квартиры попали республика Калмыкия, здесь квартиры подешевели на 19,1 %, и Еврейская автономная область, где жильё упало в цене на 18,4 %. Позади Приамурья остались Республика Тыва и Кабардино-Балкария, где стоимость упала на 16,4 % и 15,8 % соответственно. В целом по России цена на квартиры упала на 3,4.

В 20 регионах страны, наоборот, стоимость квартир увеличилась в разы. Больше всего жильё подорожало в Республике Карачаево-Черкесия – на 12,2 %, одинаково высоко поднялись цены на квадраты в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае – на 8,6 %, а в Северной Осетии – на 8,2 %.

Самые дорогие квартиры можно приобрести в Москве в среднем за 11 343 256 рублей и Санкт-Петербурге – за 7 976 442 рублей. Самые дешёвые – в Республике Калмыкия, чуть больше 1 миллиона 300 тысяч рублей.

По данным Амурстата, в третьем квартале средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке в Приамурье составила 52 433,75 рубля, на вторичном – 51 257,36 рубля. Цены на первичном рынке жилья по сравнению со вторым кварталом возросли на 1,4 %, а на вторичном – снизились на 1 %.