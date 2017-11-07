Поиски главы Новобурейского Андрея Новокрещенова прекращены

Фото: novobureisky.ru

Поиски пропавшего 39-летнего жителя поселка Новобурейский прекращены, сообщил ИА «Амур.инфо» оперативный дежурный ДВРПСО МЧС России. По сведениям информагентства, речь о главе поселка Новобурейский Андрее Новокрещенове. Причину этого дежурный не уточнил.

Жители Новобурейского со ссылкой на разные источники сообщают, что обнаружено тело Андрея Новокрещенова, якобы со следами насильственной смерти. Официального подтверждения этим сведениям пока нет. Глава Бурейского района Андрей Литвинов информацию по Новокрещенову не подтвердил и не опроверг. В амурском управлении МЧС и ЕДДС Бурейского района от комментариев воздержались. Связаться с СУ СКР по Амурской области пока не удалось. Информация уточняется.

Как сообщало Амур.инфо, Андрей Новокрещенов пропал 2 ноября, а его автомобиль нашли сгоревшим в районе села Долдыкан Бурейского района на следующий день. Позже появились фотографии этой машины. 4 ноября на поиски пропавшего выдвинулись спасатели Амурского поисково-спасательного отряда, в амурском следственном управлении возбудили уголовное дело по статье «Убийство».