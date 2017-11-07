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7ноября
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Поиски главы Новобурейского Андрея Новокрещенова прекращены

Поиски главы Новобурейского Андрея Новокрещенова прекращены
Фото: novobureisky.ru

Поиски пропавшего 39-летнего жителя поселка Новобурейский прекращены, сообщил ИА «Амур.инфо» оперативный дежурный ДВРПСО МЧС России. По сведениям информагентства, речь о главе поселка Новобурейский Андрее Новокрещенове. Причину этого дежурный не уточнил.

Жители Новобурейского со ссылкой на разные источники сообщают, что обнаружено тело Андрея Новокрещенова, якобы со следами насильственной смерти. Официального подтверждения этим сведениям пока нет. Глава Бурейского района Андрей Литвинов информацию по Новокрещенову не подтвердил и не опроверг. В амурском управлении МЧС и ЕДДС Бурейского района от комментариев воздержались. Связаться с СУ СКР по Амурской области пока не удалось. Информация уточняется.

Как сообщало Амур.инфо, Андрей Новокрещенов пропал 2 ноября, а его автомобиль нашли сгоревшим в районе села Долдыкан Бурейского района на следующий день. Позже появились фотографии этой машины. 4 ноября на поиски пропавшего выдвинулись спасатели Амурского поисково-спасательного отряда, в амурском следственном управлении возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Просмотров всего: 11607

#происшествия

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • ВалерияЯ

    ВалерияЯ
    4 часа назад

    Вот так вот...

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Где нашли - то?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    ты смотри как что.. всё прям покрыто тайной ...

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    4 часа назад

    Сергей Труш

    ты смотри как что.. всё прям покрыто тайной ...



    действительно странно

    убийцы ж обычно в личку Трушу все предварительно и подробно расписывают, кого, где и как убивать будут,

    а тут так все непредсказуемо

    Труш как Труш

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    ага, действительность, то прям фамилии подозреваемых публикуют, раскрывают детали, виновность ДО суда озвучивают, А тут даже личность пропавшего узнают не от МВД.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    3 часа назад

    Задолбала такая скрытность...Просто смешно!

  • Ольга Литвинова

    Ольга Литвинова
    3 часа назад

    вам не стыдно за то,что вы пишите?если не разглашают,значить так нужно! все такие спецы,я смотрю, да только спецы говорить,а не делать!

  • Стяжка

    Стяжка
    3 часа назад

    Да там слухов столько. Насколько я знаю, это не официальная информация от МЧС, поэтому верить не стоит. С утра поиски еще велись

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Событие не рядовое. А СМИ страны, не слова! Видать очередной бардак кроют. Только чей и в какой сфере?

  • marcepan

    marcepan
    2 часа назад

    Нашли его...

  • сфера

    сфера
    1 час назад

    Горе...

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