При крушении самолета на окраине Экимчана погиб пилот

Самолета Ан-2 следовал по маршруту Экимчан – Удское (Хабаровский край). По предварительным данным, сразу после взлета у самолета обнаружилась неисправность, и пилот принял решение посадить судно, но не дотянул до взлетно-посадочной полосы и упал в 600 метрах от нее. На борту находились два члена экипажа.

«Сразу после сообщения о происшествии на место выехал весь личный состав пожарной части № 50 Амурского центра ГЗ и ПБ в количестве 15 человек и двух автоцистерн. Огнеборцы сразу же приступили к спасению людей и тушению самолета. Одного из пилотов пожарные смогли вытащить из горящих обломков, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Спасти второго пилота не удалось», – прокомментировали в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Самолет принадлежал компании «Зодиак-групп» города Владивосток, на момент падения он находился в аренде у авиакомпании «ДальТрансАэро».