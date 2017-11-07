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При крушении самолета на окраине Экимчана погиб пилот

При крушении самолета на окраине Экимчана погиб пилот

В Амурском центре ГЗ и ПБ официально подтвердили информацию о погибшем при крушении самолета члене экипажа. Борт АН-2 упал в районе Покровского ключа в поселке Экимчан – в нескольких метрах от жилых домов. В самолете находились два человека, спасти удалось только одного.

Самолета Ан-2 следовал по маршруту Экимчан – Удское (Хабаровский край). По предварительным данным, сразу после взлета у самолета обнаружилась неисправность, и пилот принял решение посадить судно, но не дотянул до взлетно-посадочной полосы и упал в 600 метрах от нее. На борту находились два члена экипажа.

«Сразу после сообщения о происшествии на место выехал весь личный состав пожарной части № 50 Амурского центра ГЗ и ПБ в количестве 15 человек и двух автоцистерн. Огнеборцы сразу же приступили к спасению людей и тушению самолета. Одного из пилотов пожарные смогли вытащить из горящих обломков, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Спасти второго пилота не удалось», – прокомментировали в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Самолет принадлежал компании «Зодиак-групп» города Владивосток, на момент падения он находился в аренде у авиакомпании «ДальТрансАэро».

Просмотров всего: 5842

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Соболезнования. 600м. Малость не дотянули.

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    соболезную. первое фото напомнило песню "а город подумал ученья идут". хорошо, что на дома не упал.

  • HNIC

    HNIC
    2 часа назад

    Водой тушат авиационный керосин. Браво. Россия XXI век!

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    1 час назад

    Земля пухом...Жаль пилота..

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    HNIC

    Водой тушат авиационный керосин. Браво. Россия XXI век!



    Я то же это заметил.. страна разваливается.

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Сергей вокалист

    HNIC

    Водой тушат авиационный керосин. Браво. Россия XXI век!



    Я то же это заметил.. страна разваливается.



    Не раскачивай галеру - вода есть, значит еще не развалилась

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  • Дрын

    Дрын
    56 минут назад

    HNIC

    Водой тушат авиационный керосин. Браво. Россия XXI век!



    Я конечно дико извиняюсь, я не специалист , но вы то точно диванные специалисты! АН-2 заправляют бензином , а не керосином!



  • бабаяга

    бабаяга
    52 минуты назад

    И что это меняет?

  • Kulibin

    Kulibin
    48 минут назад

    За икрой летают, сезон закончился, вывозят. При прежнем губере авиалесоохраной вывозили.

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