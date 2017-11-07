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сегодня, 09:58 11

Ресторан для нудистов открылся во Франции: обзор прессы

Ресторан для нудистов открылся во Франции: обзор прессы
Фото: www.spletnik.ru

«Как бы ни сопротивлялся, в мозгу всё равно вертятся заложенные в детстве строки: "День 7 ноября – красный день календаря. Посмотри в свое окно…" Всех, у кого также такие же строки не вызывают неприятия, – с праздником, 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции!» – поздравил читателей ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин и перешел к обзору прессы.

Вам статья

Вторая полоса «Российской газеты» сегодня вроде как и о разном, а приглядишься – об одном и том же, но разными словами. В одном материале говорится об инициативе хоккейной звезды Овечкина, предложившего создать «команду Путина». Как сказал игрок сборной, он «никогда не скрывал своего отношения к президенту, всегда открыто его поддерживал». И произнеся это, объявил о создании общественного движения Putin Team – по-русски-то уже разучился разговаривать.

А во втором материале политолог Радзиевский констатирует, что Революция в России невозможна: наступило полное народное примирение с властью. Любой властью. И ничего удивительного, когда у нас эту самую власть подпирают «Единая Россия», «Народный фронт», Putin Team, Росгвардия и т.д.

Также в номере

Чем еще примечательна главная газета страны. Публикациями из журнала «Родина». Здесь и о партизанском движении в Забайкалье, и о Троцком, и о судьбе выпускников 1917 года Царскосельского лицея. Пишут и о пареньке Сергее Остапенко, сыгравшем главные роли в фильмах «Военная тайна» и в «Сказке о Мальчише-Кибальчише». У него всё нормально. После перестройки уехал в США, живёт во Флориде, имеет собственную компанию – в России для его физико-математических талантов применения не нашлось.

Кстати, не пожалейте денег, купите сегодняшнюю «РГ». Много интересного. В том числе и благодаря журналу «Родина», который на наших прилавках не появляется.

Очень интересно

Много интересного и в «Комсомольской правде». Например, можно прочесть о подготовке к полету на Луну – готовится к старту пятилетний цикл экспериментов, во время которого будет изучено поведение лунонавтов в замкнутом пространстве. Их будут на разные сроки (от 17 дней до 8 месяцев) запирать в металлических бочках (поясню сразу – комфортабельных, аналогичных будущим лунным станциям) и наблюдать, как они выживают. Тот же «Дом-2», только с научным уклоном.

Еще газета рассказывает о том что Путину показали мотоцикл «Иж», который разгоняется до 250 км/час. Интересно, наш президент, которому по плечу военные самолеты, подлодки, парапланы и прочее и прочее – рискнет прокатиться на таком на полной скорости?

Вам статья

В газете «Труд-7» опубликована очень автомобильная новость: в Севастополе задержаны угонщики мусоровоза. Как выяснилось, злоумышленники, прогуливаясь по городу, увидели машину, в кабине которой находились ключи, и завладели ей. И так они катались, катались, приглашали покататься симпатичных девушек, но были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Угонщиками оказались ранее судимые жители Севастополя 20- и 19- летнего возраста. Теперь им корячится лишение свободы на срок до семи лет. И что самое для них обидное: девушки не садились в машину.

Об этом пишут все

А об этой новости кто только не написал! Я ориентируюсь на «Комсомольскую правду», где говорится, что житель Воронежской области выиграл в лотерею 506 миллионов рублей. Вы еще не слышали об этом?

На что потратит такую огромную сумму денег счастливчик, сорвавший джек-пот лотереи, неизвестно. Имя новоиспеченного миллионера также не разглашается. А жаль. Я так думаю, что это явно наш родственник. Пришла пора восстанавливать родственные связи. И поскорее.

На посошок

Напоследок материал «Известий», который в советское время обязательно разместили бы под рубрикой «Гримасы «свободного» мира». Здесь пишут о том, что во Франции открылся первый ресторан только для нудистов под названием O’Naturel (я даже переводить не буду, вы и сами знаете, что это «О*Бнажёнка»). Он рассчитан на 40 человек. Окна здесь закрыты напрочь, так что прохожие с улицы, увы, не смогут разглядеть раздевшихся посетителей.

При входе любители поесть полностью разоблачаются, снимают с себя всю одежду и сдают её в гардероб. Средний счёт за обед составляет около 30 евро. Это если без пива. С собой спиртное приносить нельзя. Да его и шиш где спрячешь.

Во Франции, по данным ассоциации France 4 Naturism, действуют больше 460 площадок для нудистов, включая 155 палаточных лагерей и 73 пляжа и насчитывается около 2,6 миллиона любителей наготы.

Просмотров всего: 813

#СМИ

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    5 часов назад

    Ничего не могу с собой поделать, как читаю что-то от Савинкина, у меня в голове звучит его гнусавый голос

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    4 часа назад

    Хватит уже копировать статьи про гомосятину, нудистов и остальных больных! Развивайте христианские темы, не нужно нам этого дерьма европейского!

  • Vlad2

    Vlad2
    4 часа назад

    ЖОРДЖio

    Хватит уже копировать статьи про гомосятину, нудистов и остальных больных! Развивайте христианские темы, не нужно нам этого дерьма европейского!



    да пожалуйста -



    "В Сургуте полиция задержала иерея Иоанна Дария, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем Nissan, а после остановки оказал сопротивление сотрудникам полиции, сообщают местные СМИ."

    https://www.gazeta.ru/auto/news/2017/09/18/n_10583090.shtml



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  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Vlad2

    ЖОРДЖio

    Хватит уже копировать статьи про гомосятину, нудистов и остальных больных! Развивайте христианские темы, не нужно нам этого дерьма европейского!



    да пожалуйста -



    "В Сургуте полиция задержала иерея Иоанна Дария, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем Nissan, а после остановки оказал сопротивление сотрудникам полиции, сообщают местные СМИ."

    https://www.gazeta.ru/auto/news/2017/09/18/n_10583090.shtml





  • Терапевт

    Терапевт
    3 часа назад

    ЖОРДЖio

    Хватит уже копировать статьи про гомосятину, нудистов и остальных больных! Развивайте христианские темы, не нужно НАМ этого дерьма европейского!



    За себя говори ага, за всех не надо, мне не нужны твои христианские темы про поборников денег с населения путём обмана...

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    ЖОРДЖioХватит уже копировать статьи про гомосятину, нудистов и остальных больных! Развивайте христианские темы, не нужно нам этого дерьма европейского!


    Ох уж эти сказки про загнивающую Европу.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Vlad2
    ЖОРДЖio

    Хватит уже копировать статьи про гомосятину, нудистов и остальных больных! Развивайте христианские темы, не нужно нам этого дерьма европейского!



    да пожалуйста -



    "В Сургуте полиция задержала иерея Иоанна Дария, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем Nissan, а после остановки оказал сопротивление сотрудникам полиции, сообщают местные СМИ."

    https://www.gazeta.ru/auto/news/2017/09/18/n_10583090.shtml



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    На всё воля Божья.

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    отчасти согласен с ЖОРДЖiо. есть масса более полезных тем, которые направят мысль читающего в более позитивное и продуктивное русло. и не обязательно христианское. но, чаще писатели и прочие художественные мастера пользуются низшими чувствами людей, чтобы привлечь к себе внимание. возможно и не к себе, например, Савинкину и не нужно уже пиариться ради пиара, но тем не менее он не смог пропустить французскую новость. и чем больше и чаще подобные темы будут обсуждаться, даже под невинным предлогом упоминания в сводках сми, тем выше вероятность их реализации, в том числе и у нас. и лет через 15-20 будет нормальным существование группы затейников, которые будут отбивать часть пляжа под нудистскую территорию, так как у них, видители, есть свои слабости, которые нужно непременно защищать.

  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    отличная идея- праздновать начало гражданской войны. Особо умиляют истовые православные, отмечающие это день

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    ЖОРДЖio

    Хватит уже копировать статьи про гомосятину, нудистов и остальных больных! Развивайте христианские темы, не нужно нам этого дерьма европейского!



    Ох уж эти сказки про загнивающую Европу.



    Не были, не видели, но осуждаем...

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    2 часа назад

    Недалекие!? Христианские темы - это не значит что нужно освещать нынешнюю церковь с её поборами, и разгильдяями церковнослужителями, я не приверженец современной церкви и её уставом, хоть и являюсь православным христианином,! Бардак в церкви есть, и от этого мне мерзко! Служители Бога разъезжают на автомобилях люкса класса, и то что многие живут на широкую ногу в боярских хоромах, и то что пьют в общественных местах и позорят не только себя, это Россия, и сейчас в ней бардак как и во всех структурах государственной власти! Точное значение слова «христианство» довольно туманно,одни считают, что самое главное – это вера; другие – что она должна подтверждаться благими делами, или христианской жизнью по добротолюбию.

    P/S Вы бычок до урны донести не можете, а еще хамить кого то собрались и заявлять что вам этого не надо, не зная чего, безграмотные! Я не сравниваю Европу с Россией. Я нес мысль что не нужны такие гадкие новости как цветные революции, митинги сексуальных меньшинств и нудистские рестораны! Своих внутренних проблемах в России хватает, а вы в чужом дерьме копаетесь, у себя нужно разбираться и решать их! Живем в одной из самых богатых стран по сырьевым ресурсам хуже чем тот же Таиланд, у которого кроме туризма и бананов ничего нет.

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