Ресторан для нудистов открылся во Франции: обзор прессы

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«Как бы ни сопротивлялся, в мозгу всё равно вертятся заложенные в детстве строки: "День 7 ноября – красный день календаря. Посмотри в свое окно…" Всех, у кого также такие же строки не вызывают неприятия, – с праздником, 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции!» – поздравил читателей ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин и перешел к обзору прессы.

Вам статья

Вторая полоса «Российской газеты» сегодня вроде как и о разном, а приглядишься – об одном и том же, но разными словами. В одном материале говорится об инициативе хоккейной звезды Овечкина, предложившего создать «команду Путина». Как сказал игрок сборной, он «никогда не скрывал своего отношения к президенту, всегда открыто его поддерживал». И произнеся это, объявил о создании общественного движения Putin Team – по-русски-то уже разучился разговаривать.

А во втором материале политолог Радзиевский констатирует, что Революция в России невозможна: наступило полное народное примирение с властью. Любой властью. И ничего удивительного, когда у нас эту самую власть подпирают «Единая Россия», «Народный фронт», Putin Team, Росгвардия и т.д.

Также в номере

Чем еще примечательна главная газета страны. Публикациями из журнала «Родина». Здесь и о партизанском движении в Забайкалье, и о Троцком, и о судьбе выпускников 1917 года Царскосельского лицея. Пишут и о пареньке Сергее Остапенко, сыгравшем главные роли в фильмах «Военная тайна» и в «Сказке о Мальчише-Кибальчише». У него всё нормально. После перестройки уехал в США, живёт во Флориде, имеет собственную компанию – в России для его физико-математических талантов применения не нашлось.

Кстати, не пожалейте денег, купите сегодняшнюю «РГ». Много интересного. В том числе и благодаря журналу «Родина», который на наших прилавках не появляется.

Очень интересно

Много интересного и в «Комсомольской правде». Например, можно прочесть о подготовке к полету на Луну – готовится к старту пятилетний цикл экспериментов, во время которого будет изучено поведение лунонавтов в замкнутом пространстве. Их будут на разные сроки (от 17 дней до 8 месяцев) запирать в металлических бочках (поясню сразу – комфортабельных, аналогичных будущим лунным станциям) и наблюдать, как они выживают. Тот же «Дом-2», только с научным уклоном.

Еще газета рассказывает о том что Путину показали мотоцикл «Иж», который разгоняется до 250 км/час. Интересно, наш президент, которому по плечу военные самолеты, подлодки, парапланы и прочее и прочее – рискнет прокатиться на таком на полной скорости?

Вам статья

В газете «Труд-7» опубликована очень автомобильная новость: в Севастополе задержаны угонщики мусоровоза. Как выяснилось, злоумышленники, прогуливаясь по городу, увидели машину, в кабине которой находились ключи, и завладели ей. И так они катались, катались, приглашали покататься симпатичных девушек, но были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Угонщиками оказались ранее судимые жители Севастополя 20- и 19- летнего возраста. Теперь им корячится лишение свободы на срок до семи лет. И что самое для них обидное: девушки не садились в машину.

Об этом пишут все

А об этой новости кто только не написал! Я ориентируюсь на «Комсомольскую правду», где говорится, что житель Воронежской области выиграл в лотерею 506 миллионов рублей. Вы еще не слышали об этом?

На что потратит такую огромную сумму денег счастливчик, сорвавший джек-пот лотереи, неизвестно. Имя новоиспеченного миллионера также не разглашается. А жаль. Я так думаю, что это явно наш родственник. Пришла пора восстанавливать родственные связи. И поскорее.

На посошок

Напоследок материал «Известий», который в советское время обязательно разместили бы под рубрикой «Гримасы «свободного» мира». Здесь пишут о том, что во Франции открылся первый ресторан только для нудистов под названием O’Naturel (я даже переводить не буду, вы и сами знаете, что это «О*Бнажёнка»). Он рассчитан на 40 человек. Окна здесь закрыты напрочь, так что прохожие с улицы, увы, не смогут разглядеть раздевшихся посетителей.

При входе любители поесть полностью разоблачаются, снимают с себя всю одежду и сдают её в гардероб. Средний счёт за обед составляет около 30 евро. Это если без пива. С собой спиртное приносить нельзя. Да его и шиш где спрячешь.

Во Франции, по данным ассоциации France 4 Naturism, действуют больше 460 площадок для нудистов, включая 155 палаточных лагерей и 73 пляжа и насчитывается около 2,6 миллиона любителей наготы.