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До минус 13 градусов на севере и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 7 ноября

До минус 13 градусов на севере и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 7 ноября
Фото: dravenstales.ch

В Амурской области 7 ноября установится переменная облачность, на севере ожидается небольшая облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Термометры покажут от минус 1 до плюс 4 градусов, местами по северу – минус 8…13.

Северо-западный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду, в северных районах ветер будет северным и разгонится до 2-7 метров в секунду.

В Благовещенске рано утром за окном было минус 3 градуса, северо-западный ветер дул со скоростью 3-8 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура составит плюс 1…3 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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