Авария на железнодорожных путях произошла в Приамурье

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6 ноября автомобиль УАЗ «Патриот» столкнулся поездом. Происшествие случилось в Амурской области, недалеко от станции Березовский-Восточный, в два часа дня, сообщают в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Столкновение произошло по вине водителя УАЗа. Он нарушил правила пересечения железнодорожного переезда и выехал на железнодорожные пути, проигнорировав красный сигнал светофора, перед близко идущим поездом.

Машинисту рабочего поезда избежать столкновения не удалось, и состав протаранил автомобиль. В ДТП никто не пострадал. Авария не повлияла на движение поездов по этой ветке железной дороги, рассказали в пресс-службе Забайкальской железной дороги.