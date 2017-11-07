Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:47 5

Авария на железнодорожных путях произошла в Приамурье

Авария на железнодорожных путях произошла в Приамурье
Фото: mreporter_blg

6 ноября автомобиль УАЗ «Патриот» столкнулся поездом. Происшествие случилось в Амурской области, недалеко от станции Березовский-Восточный, в два часа дня, сообщают в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Столкновение произошло по вине водителя УАЗа. Он нарушил правила пересечения железнодорожного переезда и выехал на железнодорожные пути, проигнорировав красный сигнал светофора, перед близко идущим поездом.

Машинисту рабочего поезда избежать столкновения не удалось, и состав протаранил автомобиль. В ДТП никто не пострадал. Авария не повлияла на движение поездов по этой ветке железной дороги, рассказали в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Просмотров всего: 2074

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    "Патриот" - идиот.

  • Терапевт

    Терапевт
    4 часа назад

    6 ноября автомобиль УАЗ «Патриот» столкнулся поездом. Победил поезд!

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Наш паровоз мы пустим в ход,

    Такой, какой нам нужно.

    И пусть создастся только фронт—

    Пойдем врагов бить дружно.

    http://tekstovoi.ru/text/55646145_05570411p681545314_text_pesni_nash_parovoz_vpered_letit.html

  • Внучка деда

    Внучка деда
    3 часа назад

    Видать очень спешил куда-то

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Пилот, пострадавший в авиакатастрофе в Экимчане, отказался от помощи врачей
Происшествия 5

Амурские предприниматели жалуются, что у них миллионами вымогают деньги
Происшествия 6

Источник: у рухнувшего в Приамурье самолета были технические неполадки
Происшествия 7

Названа причина крушения самолета в Экимчане