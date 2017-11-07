Уроженец Благовещенска ранен в Сирии

Фото: tvzvezda.ru

6 ноября в сирийском городе Дейр-эз-Зор взорвался фугас. Были ранены журналисты российских телеканалов – НТВ и «Звезда», а также военнослужащие. Среди пострадавших уроженец Благовещенска – Константин Худолеев.

По информации пресс-службы Минобороны РФ, инцидент произошел во время работы журналистов в одном из жилых кварталов города. Взорвался управляемый фугас террористов. В результате пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев («Звезда») и Дмитрий Стародубский («Звезда»), а также пятеро военнослужащих Международного противоминного центра.

Сообщается, что все пострадавшие были эвакуированы на российскую авиабазу «Хмеймим». Там им была оказана медицинская помощь. По докладу медиков, жизни раненых ничего не угрожает.

На сайте ТК «Звезда» сообщается, что уроженец Благовещенска Константин Худолеев – специальный корреспондент телеканала.

«Уже в 14 лет окончил общеобразовательную школу и подал документы на китаеведческий факультет Амурского государственного университета, но не прошел по конкурсу. Время, которое мог бы потратить на штудирование иероглифов, провел в спортивной секции, боролся в финале первенства федерального округа по самбо. Поступил в Дальневосточный государственный университет, выступал за сборную вуза.

На телевидение пришел спортивным обозревателем, научился снимать и монтировать. Вскоре стал ведущим информационной программы на телеканале во Владивостоке. Путевку в жизнь получил на "Пятом канале". Несколько лет работал собственным корреспондентом Петербургского федерального ТВ в Приморье. В 2011 году стал корреспондентом на канале "Звезда" в Москве. Владеет английским, французским и немецким языками. Женат, воспитывает сына», – сообщается на сайте «Звезды».