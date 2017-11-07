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сегодня, 09:21 2

Возле Экимчана разбился пассажирский самолет

Возле Экимчана разбился пассажирский самолет
Фото очевидца

Обновлено: 09:48

Во вторник, 7 ноября, возле поселка Экимчан разбился самолет АН-2. Об этом сообщают очевидцы. Со слов людей, это случилось около 9 часов утра. Информации о погибших пока нет.

Как рассказала одна из местных жительниц, самолет взлетел утром и практически сразу упал. Люди увидели густой черный дым в месте, где рухнуло воздушное судно. «Пока неизвестно, выжил ли кто-то. Подробностей никаких не сообщают. Знаем только, что на место уже выехали спасатели», – рассказала местная жительница.

В Амурском министерстве транспорта и строительства подтвердили факт случившегося и добавили, что на месте работают сотрудники МЧС. Самолет, по информации министерства, был пассажирский и летел в Хабаровский край. Предварительно известно, что, кроме экипажа, на борту никого не было.

В амурском управлении МЧС сообщили, что на месте работают пожарные и оперативная группа ПЧ № 50 поселка Экимчан. По предварительной информации, самолет принадлежит частной компании, на его борту было только два члена экипажа. Борт не смог набрать достаточную высоту и произвел жесткую посадку, в результате произошло возгорание.

Просмотров всего: 909

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    9 минут назад

    Развитие авиации АО. 21 век.

  • HNIC

    HNIC
    1 минута назад

    Надо запретить использовать технику враждебных государств, иначе дальше падать будет - запчасти то из-за санкций не ввозятся.

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