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сегодня, 07:25 5

СМИ: сборную России пустят на Олимпиаду с запретом исполнять гимн

СМИ: сборную России пустят на Олимпиаду с запретом исполнять гимн
Фото: РИА Новости

Международный олимпийский комитет из-за многочисленных допинг-скандалов с участием россиян рассматривает вариант, при котором сборная России отправится на Олимпиаду в Пхенчхане, однако без права участвовать в церемонии открытия. Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает Р-Спорт.

Информацию об обсуждении вариантов допуска российской сборной в МОК опубликовало издание New York Times. Журналисты сослались на собственные источники и сообщили, что российских спортсменов могут допустить к Олимпиаде в Пхенчхане, но исполнять гимн запретят. Информацию американского издания в России уже назвали провокацией.

Решение по допуску сборной России до Игр 2018 года примут в начале декабря на исполкоме МОК. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что российские спортсмены не будут выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом. Ранее такой вариант назвал «унижением для страны» Владимир Путин.

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#Олимпиада #спорт

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Комментарии
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  • HNIC

    HNIC
    1 час назад

    все-равно слов никто не знает

  • full

    full
    51 минута назад

    Донагибаются, уроды.

  • Алекsей

    Алекsей
    48 минут назад

    Если кто-то не знает слов гимна, то это его личные проблемы, по себе всех людей не судят!Если мок так сделает, то грамотные юристы наверняка смогут отсудить большие деньги, ведь наказание уже последовало, федерации оштрафованы, спортсмены употреблявшие допинг отстранены, медалей лишили и так далее, а вот новое ограничение это уже попытка дважды наказать Россию за один проступок как минимум. Это будет предвзятый, не верный шаг.

  • Nikodim

    Nikodim
    19 минут назад

    ну какое же это тогда олимпийское движение, если перед соревнованиями они устраивают политическую травлю? это же в первую очередь спортивные состязания. то спортсмены без флага, то государство без гимна.. если сейчас пойти на это, то потом просто по умолчанию над нами будут издеваться. у спортсменов тяжелый выбор, они не вечные и могут упустить свою лучшую спортивную форму, но я бы отказался от участия. честь страны дороже.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 минуты назад

    Унизить хотят...

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