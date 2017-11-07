СМИ: сборную России пустят на Олимпиаду с запретом исполнять гимн

Фото: РИА Новости

Информацию об обсуждении вариантов допуска российской сборной в МОК опубликовало издание New York Times. Журналисты сослались на собственные источники и сообщили, что российских спортсменов могут допустить к Олимпиаде в Пхенчхане, но исполнять гимн запретят. Информацию американского издания в России уже назвали провокацией.

Решение по допуску сборной России до Игр 2018 года примут в начале декабря на исполкоме МОК. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что российские спортсмены не будут выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом. Ранее такой вариант назвал «унижением для страны» Владимир Путин.