Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6ноября
Предыдущая новость
сегодня, 21:54 0

В 2017 году туристы из Китая чаще всего посещали Москву, Приморье и Амурскую область

В 2017 году туристы из Китая чаще всего посещали Москву, Приморье и Амурскую область
Фото: www.votpusk.ru

За 9 месяцев 2017 года Россию посетили порядка 840 тысяч туристов из Китая в рамках безвизового обмена. Это на 24 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Travel Russian News со ссылкой на ассоциацию «Мир без границ».

По словам специалистов, рост турпотока обусловлен значительным интересом китайцев к российским достопримечательностям и культурно-познавательному туризму в целом. Чаще всего туристы из Китая в рамках безвизового обмена посещали Москву (296 тысяч визитов, это плюс 15 % к результатам прошлого года), Приморский край (184 тысячи, плюс 9 %) и Амурскую область (93 тысячи, плюс 36 %).

Особое внимание туристы из Китая проявляют к поездкам в Россию в связи со столетием Октябрьской революции. Помимо дестинаций и достопримечательностей «красного туризма», китайские туристы интересуются красотами Сибири и Русской Арктики.

Значительно вырос турпоток из Китая на Байкал: почти 50 тысяч гостей из КНР посетили Иркутскую область. Более 34 тысяч граждан КНР отдохнули в Забайкальском крае и более 23 тысяч китайских туристов посетили Новосибирскую область по безвизовому каналу.

Межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Китаем действует с 29 февраля 2000 года. В соответствии с его условиями группы от 5 до 50 человек могут находиться на территории страны пребывания до 15 суток по общему групповому списку без оформления индивидуальных туристических виз.

«Значительный рост турпотока из Китая, который наблюдается в последние годы в России, связан со многими факторами: активным продвижением нашей страны на китайском туристском рынке, повышением уровня сервиса для туристов из КНР, диверсификацией турпродукта и, разумеется, безвизовым групповым туристским обменом. Ключевыми задачами с точки зрения дальнейшего развития въездного туризма из Китая является расширение географии поездок и спектра предложений для китайских путешественников, в том числе за счет экологических, сельских, гастрономических и промышленных туров», - сказал Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Просмотров всего: 42

#Китай #туризм

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 4

Ростуризм опроверг нарушение сроков по туристическим кластерам, в том числе по «Амуру»
Общество 27

Как изменились Благовещенск и Хэйхэ за полвека: в соцсетях сравнили снимки городов
Общество

Количество туристов из Китая в Приамурье выросло больше чем на треть
Общество 2

Приамурье вошло в список регионов, которым разрешено поставлять в КНР пшеницу