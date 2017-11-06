В 2017 году туристы из Китая чаще всего посещали Москву, Приморье и Амурскую область

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По словам специалистов, рост турпотока обусловлен значительным интересом китайцев к российским достопримечательностям и культурно-познавательному туризму в целом. Чаще всего туристы из Китая в рамках безвизового обмена посещали Москву (296 тысяч визитов, это плюс 15 % к результатам прошлого года), Приморский край (184 тысячи, плюс 9 %) и Амурскую область (93 тысячи, плюс 36 %).

Особое внимание туристы из Китая проявляют к поездкам в Россию в связи со столетием Октябрьской революции. Помимо дестинаций и достопримечательностей «красного туризма», китайские туристы интересуются красотами Сибири и Русской Арктики.

Значительно вырос турпоток из Китая на Байкал: почти 50 тысяч гостей из КНР посетили Иркутскую область. Более 34 тысяч граждан КНР отдохнули в Забайкальском крае и более 23 тысяч китайских туристов посетили Новосибирскую область по безвизовому каналу.

Межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Китаем действует с 29 февраля 2000 года. В соответствии с его условиями группы от 5 до 50 человек могут находиться на территории страны пребывания до 15 суток по общему групповому списку без оформления индивидуальных туристических виз.

«Значительный рост турпотока из Китая, который наблюдается в последние годы в России, связан со многими факторами: активным продвижением нашей страны на китайском туристском рынке, повышением уровня сервиса для туристов из КНР, диверсификацией турпродукта и, разумеется, безвизовым групповым туристским обменом. Ключевыми задачами с точки зрения дальнейшего развития въездного туризма из Китая является расширение географии поездок и спектра предложений для китайских путешественников, в том числе за счет экологических, сельских, гастрономических и промышленных туров», - сказал Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.