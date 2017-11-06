Благовещенским ветеранам вручили медали «100 лет Великому Октябрю»

6 ноября, в канун празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, в Амурской областной филармонии состоялось торжественное собрание с участием регионального комитета КПРФ. Началось мероприятие с показа 20-минутного фильма, который рассказал о революции, Великой Отечественной войне и становлении большой Страны Советов.

Зал на торжественном собрании был полон. Пригласительные билеты коммунисты раздавали на пикетах, распространяли в общественных организациях. Ветераны с воодушевлением наблюдали на большом экране кадры из их молодости и комментировали происходящее.

На торжественном собрании первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов зачитал доклад о вкладе партии в развитие страны, о планах. Звучал современный российский гимн – от советского решили отказаться, пожелав приблизить мероприятие к современному времени.

Официальная часть завершилась церемонией вручения ветеранам памятных медалей «100 лет Великому Октябрю». Её получили 14 благовещенцев, которые сделали большой вклад в развитие города и области. Ими стали Пётр Моисеевич Бойко, почти четверть века возглавлявший мебельный комбинат, Нина Валериановна Релина, участник Великой Отечественной войны, поэтесса, член избирательной комиссии Благовещенска Максим Иванович Непомнящий, профессор БГПУ Алексей Иванович Донченко и другие.

«После концерта люди благодарили за праздник, каким всегда был день 7 ноября. И для нас это важно было слышать. Потому, что мы очень долго хотим, вносим законодательную инициативу, чтобы сделать 7 ноября выходным днём. Хотя бы как дань историческому событию», – рассказала член бюро Амурского областного комитета КПРФ Татьяна Ракутина.

По завершении официальной части зрителям показали праздничный концерт, в котором приняли участие солисты Амурской областной филармонии и ансамбль «Мы» Амурского областного дома народного творчества. Подробнее – в разделе «Культпросвет».