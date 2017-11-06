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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: народные дружинники

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: народные дружинники

Во вторник, 7 ноября, утром в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о том, что такое ДНД сегодня и как приамурские дружинники помогают соблюдать общественный правопорядок в дни всенародных праздников. Гость студии – начальник отдела охраны общественного порядка МО МВД России «Благовещенский» майор полиции Роман Леденёв и народная дружинница, студентка АмГУ Виктория Нагорная. Эфир проведут Алексей Воскобойников и Илья Кутырёв.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#жизнь #СМИ

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