Жители благовещенского барака рассказали, что неизвестный ночью пытался сжечь их дом

Благовещенцы, проживающие в деревянном бараке по адресу: улица Фрунзе, 23, чуть не остались без крыши над головой. Ночью в коридоре их дома произошло возгорание. Люди считают, что кто-то специально устроил поджог.

Как рассказал один из жильцов, в четвертом часу утра неизвестный собрал все половики, лежащие у входных дверей квартир, сложил их в одно место и поджег. Затем мужчина разбил камнем окно на первом этаже и скрылся на автомобиле.

«Соседи вышли вовремя, увидели, что половики лежат в одной куче и горят, сразу потушили. Там немного ящик соседский подгорел и все, больше не пострадало ничего. Номер машины, на которой поджигатель уехал, не успели разглядеть. Соседка просто видела, что машина отъезжает. Вызвали сразу полицию и МЧС», – рассказал житель барака.

Со слов мужчины, их дом не включен в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Но в этой программе оказался соседний барак. Люди предполагают, что это могло послужить причиной поджога.

«У соседей барак под расселение. Половина жильцов переехала, половина возмущаются, не хотят переезжать. Может поэтому решили устроить поджог, да дома перепутали», – предположил житель барака на Фрунзе, 23.

Как сообщили в амурском управлении МЧС, на место ночью действительно выезжали пожарные, но жильцы сами потушили огонь до их приезда. В результате поджога поврежден пол на втором этаже дома в коридоре на площади около 0,3 квадратных метра. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания. После этого все материалы будут переданы полицейским.

В городском отделе полиции тем временем сообщили, что стражам порядка сообщение о случившемся поступило в 04:30. В настоящее время проводится проверка.