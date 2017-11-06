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6ноября
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сегодня, 17:09 2

Жители благовещенского барака рассказали, что неизвестный ночью пытался сжечь их дом

Жители благовещенского барака рассказали, что неизвестный ночью пытался сжечь их дом

Благовещенцы, проживающие в деревянном бараке по адресу: улица Фрунзе, 23, чуть не остались без крыши над головой. Ночью в коридоре их дома произошло возгорание. Люди считают, что кто-то специально устроил поджог.

Как рассказал один из жильцов, в четвертом часу утра неизвестный собрал все половики, лежащие у входных дверей квартир, сложил их в одно место и поджег. Затем мужчина разбил камнем окно на первом этаже и скрылся на автомобиле.

«Соседи вышли вовремя, увидели, что половики лежат в одной куче и горят, сразу потушили. Там немного ящик соседский подгорел и все, больше не пострадало ничего. Номер машины, на которой поджигатель уехал, не успели разглядеть. Соседка просто видела, что машина отъезжает. Вызвали сразу полицию и МЧС», – рассказал житель барака.

Со слов мужчины, их дом не включен в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Но в этой программе оказался соседний барак. Люди предполагают, что это могло послужить причиной поджога.

«У соседей барак под расселение. Половина жильцов переехала, половина возмущаются, не хотят переезжать. Может поэтому решили устроить поджог, да дома перепутали», – предположил житель барака на Фрунзе, 23.

Как сообщили в амурском управлении МЧС, на место ночью действительно выезжали пожарные, но жильцы сами потушили огонь до их приезда. В результате поджога поврежден пол на втором этаже дома в коридоре на площади около 0,3 квадратных метра. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания. После этого все материалы будут переданы полицейским.

В городском отделе полиции тем временем сообщили, что стражам порядка сообщение о случившемся поступило в 04:30. В настоящее время проводится проверка.

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#ЖКХ #МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    6 минут назад

    Мысли правильные. Надо искать потенциальных желающих там построиться.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    3 минуты назад

    Пишите коллективное письмо в полицию, указываете подробно все обстоятельства событий, время, приблизительную марку машины. По программе " безопасный город" на каждом перекрестке установлены видео камеры, что не составит определить машину и подозреваемого причастного в поджоге.

    Если начали поджигать, то попытки сжечь будут еще, ценные вещи и документы на собственность храните по другому адресу.

    Не забывайте приобретать огнетушители.

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