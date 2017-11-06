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сегодня, 15:29 14

В торговом центре Благовещенска у покупателя украли кошелек (видео)

В торговом центре Благовещенска у покупателя украли кошелек (видео)

В благовещенском торговом центре, расположенном на улице Мухина, в субботу, 4 ноября, произошла кража. В одном из отделов покупатель оставил кошелек на вешалке с одеждой, который тут же поспешил забрать неизвестный мужчина. Момент кражи запечатлели камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина подходит к вешалке, осматривается по сторонам, а затем, уличив нужный момент, забирает кошелек и уходит. На выходе из отдела его ждут еще двое человек – мужчина и женщина. После все трое покидают торговый центр.

Как рассказал владелец кошелька, пока установить личность вора не удалось. В кошельке помимо денег, находились банковские карты и документы. «Мне сегодня документы подкинули в почтовый ящик. Вернули их вместе с запиской такого содержания: "не теряйте больше документы, а то не вернут". А сам кошелек до сих пор не найден», – рассказал пострадавший благовещенец

В полиции Благовещенска тем временем сообщили, что заявление стражам порядка от пострадавшего поступило в день кражи. В настоящий момент проводится проверка, устанавливается личность человека, забравшего чужую вещь.

Между тем, это не первая кража в этом отделе. По похожему сценарию своего кошелька в сентябре лишилась девушка.

Просмотров всего: 1256

#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Изнуренков

    Изнуренков
    2 часа назад

    Интересно что за торговый центр на Мухина,4? Там вообще то территория ДВОКУ

  • Екатерина PL

    Екатерина PL
    2 часа назад

    где написано, что Мухина,4?

  • Екатерина PL

    Екатерина PL
    2 часа назад

    В благовещенском торговом центре, расположенном на улице Мухина,(пауза) 4 ноября (дата) произошла кража

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    покупатель оставил кошелек на вешалке с одеждо , который тут же

    быстренько новость сделали, а потом ошибки исправим))))

  • Советский

    Советский
    2 часа назад

    На запятые обращаем внимания, хотя сам так же прочитал с разгону.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад



    Вернули их вместе с запиской такого содержания: "не теряйте больше документы, а то не вернут". А сам кошелек до сих пор не найден



    Вот что за люди не благодарные

    документы вернули, нет чтоб сказать - "спасибо, деньги можете считать вознаграждением", так ему мало, кошелек ему подавай.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    почему вы его лицо не показали? с помощью общественности быстро бы нашли негодяя!

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    потерпевший, пиши ему записку, не воруй больше, а то в следующий раз закроют.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Странно, а почему лица злоумышленников на видео "запиканы"???

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Тоже всегда умиляет. АИ, вы с преступниками заодно, раз скрываете их лица?!

  • @ngel

    @ngel
    44 минуты назад

    сам же оставил кошелек....не надо было ушами хлопать...хоть доки вернули

  • Светок

    Светок
    25 минут назад

    Хоть бы нашли,а то так и будут орудовать по магазинам,у меня несколько лет назад в супермаркете порезали сумку,все вытащили и деньки и карты и рассчитаться успели за свои крупные покупки в другом отделе,без пинкода,все это выяснилось позже,но их и не нашли,тоже троица была,парень и 2 девушки.

  • paravis

    paravis
    16 минут назад

    Не будьте растяпами. Сейчас это называется по-другому, к сож. маты тут не к месту :)

  • Леонидова

    Леонидова
    14 минут назад

    Морду откройте, может кто узнает вора

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