В торговом центре Благовещенска у покупателя украли кошелек (видео)

В благовещенском торговом центре, расположенном на улице Мухина, в субботу, 4 ноября, произошла кража. В одном из отделов покупатель оставил кошелек на вешалке с одеждой, который тут же поспешил забрать неизвестный мужчина. Момент кражи запечатлели камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина подходит к вешалке, осматривается по сторонам, а затем, уличив нужный момент, забирает кошелек и уходит. На выходе из отдела его ждут еще двое человек – мужчина и женщина. После все трое покидают торговый центр.

Как рассказал владелец кошелька, пока установить личность вора не удалось. В кошельке помимо денег, находились банковские карты и документы. «Мне сегодня документы подкинули в почтовый ящик. Вернули их вместе с запиской такого содержания: "не теряйте больше документы, а то не вернут". А сам кошелек до сих пор не найден», – рассказал пострадавший благовещенец

В полиции Благовещенска тем временем сообщили, что заявление стражам порядка от пострадавшего поступило в день кражи. В настоящий момент проводится проверка, устанавливается личность человека, забравшего чужую вещь.

Между тем, это не первая кража в этом отделе. По похожему сценарию своего кошелька в сентябре лишилась девушка.