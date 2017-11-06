На тындинском ж/д вокзале у жителя Бурятии нашли гашиш

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Сотрудники Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте на железнодорожном вокзале станции Тында задержали 39-летнего жителя Республики Бурятия. Мужчину подозревают в незаконном хранении наркотиков. У него обнаружили гашиш.

В ходе личного досмотра стражи правопорядка изъяли у гражданина полимерный сверток с гашишем. Вес наркотического средства составил порядка 40 граммов.

Со слов подозреваемого, спрятанный под брючным поясом сверток он хранил для личного потребления. В одном из поселков, расположенных в Республике Бурятия, он обнаружил кусты дикорастущей конопли и изготовил из них наркотическое средство.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время по данному факту следователями Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». Максимальная санкция статьи – до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.