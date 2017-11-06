Благовещенцы собрались в президенты страны

Фото: polit.ru

Жители Благовещенска заявили о намерении стать кандидатами в президенты на предстоящих выборах главы государства. Так, свое желание податься в президенты в соцсетях озвучили общественник Андрей Есипенко, а также местный диджей Александр Лисенюк.

Посты в соцсетях благовещенцы разместили после того, как стало известно, что кандидатами в президенты планируют стать несколько известных личностей из российского шоу-бизнеса.

Общественный деятель Андрей Есипенко разместил коллаж в виде страницы газеты со своим фотоснимком и заголовком, оповещающим читателей о том, что Андрей Владимирович будет кандидатом в президенты. «Видимо, настало время раскрыть карты. Не идти в президенты нынче не модно. К тому же под давлением народных масс) Уже и тираж будущей газеты отпечатан. Раскачаем систему», – подписал снимок Андрей Есипенко.

В разговоре с корреспондентом Амур.инфо благовещенец пояснил, что приложение, позволяющее разместить свое фото на страницу газеты, появилось в Фейсбуке. Им воспользовались многие пользователи и также выложили результаты в Интернете. «Фейсбук предлагает такое приложение, с помощью которого можно свои фотографии в разные рамки помещать. В виду того, что пошла волна всеобщей предвыборной истерии, я решил сделать такое фото. Это определенный хайп, повод народу пообсуждать. Вообще, что касается всех этих многочисленных кандидатов, то мы прекрасно понимаем, что все люди, которые идут на выборы, преследуют определенные цели. И ни один из этих кандидатов не преследует цель стать президентом. Вся эта толпа фриков в какой-то мере мешает здравой президентской кампании. Лишает ее сокральности, скажем так. Это не выборы артистов на Новый год, это все-таки другое. Чем больше клоунады на выборах, тем меньше у людей чувства ответственности перед тем выбором, который они будут делать», – высказался Андрей Есипенко.

Благовещенский диджей Александр Лисенюк также высмеял образовавшуюся тенденцию выставляться в кандидаты в президенты. Он выложил фото главы государства и подписал: «Тут такая тема: все хотят стать президентом, и это уже своеобразный флешмоб! Так вот и буду кандидатом, и хочу баллотироваться! Что я хочу вам предложить, как президент – это вернуть "Казантип" и обязать губернаторов проводить каждое лето минимум два "опен эйра"».

Первой о своем намерении баллотироваться на пост президента России объявила Ксения Собчак – экс-ведущая «Дома-2» заявила, что она будет «кандидатом против всех», пишет «Комсомольская правда». Вот что сказала Ксения Сочак, объявляя о своем выдвижении в президенты: «...Мы не должны игнорировать выборы как институт, как главный инструмент общественного представительства – основу настоящей демократии... Ксения Собчак – в вашем бюллетене это и есть графа «Против всех»... У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак... Я иду на выборы, не просто как кандидат, а как рупор всех тех, кто не сможет стать кандидатом, я готова озвучивать претензии к существующей системе, которых много во всех частях политического спектра, я готова транслировать послания и левых, и правых... Я могу разговаривать со всеми и потому что я лично знаю большую часть российского истеблишмента, и потому что я журналист...»

Следом за Ксенией политические амбиции проявила еще одна блондинка – Катя Гордон. Соответствующее заявление ведущая, певица и начинающий юрист сделала в своем Инстаграме. «Меня зовут Катя Гордон, мне 37 лет, и я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации, – сообщила она. – Я, наверное, буду единственным кандидатом, несогласованным с администрацией президента РФ. Я мать двух детей, журналист с многолетним стажем, я учредила собственную юридическую компанию и уже пятый год занимаюсь защитой прав женщин и детей».

Вслед за Ксенией Собчак и Катей Гордон о кресле президента России задумалась еще одна телеведущая Анфиса Чехова. Участвовать в выборах Чеховой предложила российская «Партия добрых дел». Ее представители обратились к Анфисе с письмом, в котором объяснили, почему считают ее идеальным кандидатом на должность главы государства.

«Мы были бы счастливы выдвинуть вас кандидатом в президенты России от нашей партии, – говорится в сообщении. – Вы являетесь одной из самых популярных личностей в нашей стране. На наш взгляд, именно вы сможете эффективно отстаивать интересы нашего народа на главных российских телеканалах и в других СМИ. По нашим прогнозам, за вас проголосуют от 20 до 30 процентов избирателей».

Предложение стало для Анфисы полной неожиданностью: телеведущая призналась, что ее никогда не прельщала политическая карьера. Тем не менее, идея показалась Чеховой интересной. В своем Инстаграме теледива объявила голосование: если ее пост наберет 200 тысяч «лайков», она выдвинет свою кандидатуру и будет участвовать в выборах.

«…Я определённо за то, что бы поставить россиянам прививку Добра! Нам всем его не хватает! И на телевидении, и в очередях, и в правительстве! И поскольку руководитель партии "Добрых дел" Андрей Кириллов уверят меня, что я могу собрать как минимум 20 % голосов избирателей, я хочу на своей платформе в Инстаграме проверить, так ли это? 20 % от миллиона – это 200 000. Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в президенты от партии "Добрых дел"», – написала телефедущая. Правда, за шесть дней пост набрал только 67 тысяч лайков.

После стать президентом пожелала порноактриса Елена Беркова, пишет DVhab.ru. В видеозаписи, которую она опубликовала в аккаунте социальной сети, девушка представила некоторые пункты своей «предвыборной кампании». В частности, актриса заявляет о намерении ввести «цензуру на одежду», сексуальное воспитание в школах, обязательный «сексуальный экзамен» и налог на бедность.

Беркова также предлагает вернуть закон о тунеядстве и «дать беспроцентную рассрочку» малому бизнесу. А кроме того, она хочет ввести обязательное «разрешение на детей». «Чтобы завести ребенка, нужно будет получить медицинское, юридическое, психологическое разрешения», – пояснила кандидат в кандидаты на пост главы государства. Беркова также «планирует ввести смертную казнь за сексуальные домогательства».

Официально избирательная кампания еще не стартовала – она начнется в декабре. Тогда и станет известно, кто официально будет зарегистрирован как кандидат. Выборы президента России состоятся в марте 2018 года.