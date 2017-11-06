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6ноября
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сегодня, 10:49 0

Амурчанин перевозил наркотики в поезде на багажной полке

В Белогорске транспортные полицейские обнаружили наркотики в пассажирском поезде сообщением Хабаровск – Нерюнгри. Амурчанин пытался перевезти наркотические средства в крупном размере на багажной полке. Обнаружить их удалось в ходе проверки поступившей оперативной информации.

Как сообщает Забайкальское линейное управление МВД России на транспорте, наркотики мужчина перевозил в сумке, которую он поместил на третью полку, предназначенную для транспортировки багажа. Согласно заключению экспертов, обнаруженные средства – это смесь табака с маслом каннабиса общей массой 10,34 грамма и масла каннабиса массой 8,21 грамма.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ, совершенное в крупном размере». Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.

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#закон #происшествия #транспорт

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