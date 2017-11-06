Благовещенка мастерит украшения, камни для которых находит на улицах города

Благовещенская мастерица Марина Гаршина (Гельдер) презентовала свою первую персональную выставку украшений из сутажа с натуральными камнями и жостовской росписью. Она открылась в Доме ремёсел. В экспозицию под названием «За камнем тянется сутаж» вошли 48 работ, на изготовление которых ушло 1,5 года.

Сутаж – это шелковый плетеный шнур, который используют для отделки женской и детской одежды, а также для создания бижутерии в сочетании с драгоценными и полудрагоценными камнями, бисером и бусинами.

Марина Гаршина (Гельдер) использует в своих работах различные камни и минералы – яшма, малахит, родонит, лазурит и другие. Что-то автор заказывает в Интернете, другие камни находит на улицах Благовещенска.

«Для многих это обычные камни, но глаз у меня намётан. Бывает, идёшь, смотришь: великолепная яшма. Это мой самый любимый камень. Она бывает настолько разной, что ее можно перепутать и с малахитом, и с лазуритом, и другими. Она «дышит». Я нашла в Благовещенске хорошего камнереза, он для меня обрабатывает материал», – рассказала мастерица.

Благовещенка занимается сутажем около пяти лет. История её увлечения началась, как у многих женщин, в декретном отпуске.

«Я родила прекрасного парня и на полгода оказалась дома. Однажды в Интернете наткнулась на изделия из сутажа и решила попробовать сама. Нереальная красота! Поняла, что чувствую камни. Не зря я назвала выставку «За камнем тянется сутаж», потому что камень остаётся главным в работе, и он диктует своё обрамление», – рассказала Марина.

Только Благовещенском сбыт у Марины Гаршиной не ограничивается. Украшения она выставляет на продажу в соцсетях, и большая часть отправляется в западную часть России, а также за рубеж. Комплекты носят модницы в Китае, Австралии и других странах. Гарнитур в среднем стоит 15-20 тысяч рублей, серьги – 1,5-3 тысячи. Работа штучная и кропотливая, поэтому какой-то большой коммерческой выгоды это хобби не приносит, говорит Марина. Это увлечение больше для души.

На презентации выставки Марина устроила лотерею. В ней участвовали купоны от входных билетов стоимостью 100 рублей. Мастер разыграла два приза: серьги-бантики с амурским агатом и подвеску «Метель» с бразильским агатом и сапфирином. Оба приза выиграли дамы, в том числе и одна пожилая женщина с палочкой. Выставка Марины Гаршиной (Гельдер) «За камнем тянется сутаж» будет работать в Доме ремёсел (улица Красноармейская, 159/3) до 19 ноября. Все работы продаются. Подробнее об открытии выставки можно прочитать на сайте Амур.инфо в разделе «Культпросвет».