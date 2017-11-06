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сегодня, 10:24 2

Благовещенка мастерит украшения, камни для которых находит на улицах города

Благовещенка мастерит украшения, камни для которых находит на улицах города

Благовещенская мастерица Марина Гаршина (Гельдер) презентовала свою первую персональную выставку украшений из сутажа с натуральными камнями и жостовской росписью. Она открылась в Доме ремёсел. В экспозицию под названием «За камнем тянется сутаж» вошли 48 работ, на изготовление которых ушло 1,5 года.

Сутаж – это шелковый плетеный шнур, который используют для отделки женской и детской одежды, а также для создания бижутерии в сочетании с драгоценными и полудрагоценными камнями, бисером и бусинами.

Марина Гаршина (Гельдер) использует в своих работах различные камни и минералы – яшма, малахит, родонит, лазурит и другие. Что-то автор заказывает в Интернете, другие камни находит на улицах Благовещенска.

«Для многих это обычные камни, но глаз у меня намётан. Бывает, идёшь, смотришь: великолепная яшма. Это мой самый любимый камень. Она бывает настолько разной, что ее можно перепутать и с малахитом, и с лазуритом, и другими. Она «дышит». Я нашла в Благовещенске хорошего камнереза, он для меня обрабатывает материал», – рассказала мастерица.

Благовещенка занимается сутажем около пяти лет. История её увлечения началась, как у многих женщин, в декретном отпуске.

«Я родила прекрасного парня и на полгода оказалась дома. Однажды в Интернете наткнулась на изделия из сутажа и решила попробовать сама. Нереальная красота! Поняла, что чувствую камни. Не зря я назвала выставку «За камнем тянется сутаж», потому что камень остаётся главным в работе, и он диктует своё обрамление», – рассказала Марина.

Только Благовещенском сбыт у Марины Гаршиной не ограничивается. Украшения она выставляет на продажу в соцсетях, и большая часть отправляется в западную часть России, а также за рубеж. Комплекты носят модницы в Китае, Австралии и других странах. Гарнитур в среднем стоит 15-20 тысяч рублей, серьги – 1,5-3 тысячи. Работа штучная и кропотливая, поэтому какой-то большой коммерческой выгоды это хобби не приносит, говорит Марина. Это увлечение больше для души.

На презентации выставки Марина устроила лотерею. В ней участвовали купоны от входных билетов стоимостью 100 рублей. Мастер разыграла два приза: серьги-бантики с амурским агатом и подвеску «Метель» с бразильским агатом и сапфирином. Оба приза выиграли дамы, в том числе и одна пожилая женщина с палочкой. Выставка Марины Гаршиной (Гельдер) «За камнем тянется сутаж» будет работать в Доме ремёсел (улица Красноармейская, 159/3) до 19 ноября. Все работы продаются. Подробнее об открытии выставки можно прочитать на сайте Амур.инфо в разделе «Культпросвет».

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#жизнь

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Комментарии
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  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    9 минут назад

    Агаты бразильские на улице нашла?

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    9 минут назад

    Агаты бразильские на улице нашла?

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