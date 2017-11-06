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сегодня, 09:31 0

В общежитии Тамбовки случился пожар: есть пострадавшие

В общежитии Тамбовки случился пожар: есть пострадавшие
Фото: ngs55.ru

В ночь на 6 ноября в селе Тамбовка случился пожар. Возгорание произошло на первом этаже трёхэтажного общежития по улице 50-летия Октября. Сообщение об этом поступило пожарным в 03:14.

Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы пожарной части № 60 села Тамбовка в составе пяти человек и двух единиц техники. Через семь минут открытое горение было ликвидировано.

В результате пожара в одной из квартир на первом этаже огнём были повреждены вещи и закопчена комната на площади 12 квадратных метров. Пострадал один человек – мужчина 1970 года рождения получил ожоги. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия

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