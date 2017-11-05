Революция вершилась быстро: на три часа АОДНТ стал центром Октябрьской революции (фото)

«Революционная сходка "Ночь иллюзий"» прошла в областном Доме народного творчества. За собой благовещенцев вел Владимир Ленин. За три часа горожане смогли поучаствовать во всех знаковых событиях и пройти путь от пионеров до членов ВКПб.

«Не задерживаем революцию, товарищи!» – сказал Владимир Ленин, которого сыграл известный актер Игорь Булатов, собравшимся на митинге в сквере АОДНТ.

С этого и началась революционная сходка в областной столице. Митинг прошел у стен Албазинского острога, на котором красовался транспарант «Слава великому Октябрю!». Владимир Ильич призвал всех отречься от старого мира и прошагать навстречу светлому будущему. С этими словами он повел пришедших на штурм АОДНТ, который на время стал Зимним дворцом. У входа в здание и внутри было много матросов, рабочих и крестьян с оружием. На входе человек в лохмотьях выдавал боевые листки «Искра культуры», в которых была представлена подробная программа революционной сходки.

В холле всем желающим предлагали расписать глиняные фигурки крейсера «Аврора» или пушек Петропавловской крепости. Интерактивную точку организовала «Аллея мастеров». Но много времени на роспись не ушло, горожан ждало продолжение программы. В большом зале начался показ немого художественного фильма режиссёра Сергея Эйзенштейна «Октябрь», который снят в 1927 году. Но и здесь зрители не задержались. Показ прервал митинг четырех женщин – Инессы Арманд, Октябрины, Ноябрины и Владлены. Они разделили всех зрителей на четыре революционных отряда и повели на интерактивные точки, которых в АОДНТ в этот вечер было 14.

Все началось с последнего бала в имперской России. Придворные танцы того времени исполнили танцоры клуба «Эриданс». Внезапно в зал ворвались революционеры, и гости перешли к следующим точкам. Революционные площадки заняли два этажа Дома народного творчества и подвал. Горожан, пришедших на сходку, принимали в пионеры, а уже через несколько минут – и в ряды коммунистической партии. Заминка произошла, когда молодежь, вступая в ряды пионеров, не смогла ответить на призыв «Будь готов!». Здесь на помощь пришли представители старшего поколения.

Гости читали Маяковского на баррикадах и снимались в фильме в роли большевиков и белогвардейцев. Съемочная площадка разместилась в подвале. Режиссер Владимир Розанов руководил съемками, в которых в качестве актеров участвовали гости вечера. Им предстояло разыграть сцену пыток белогвардейцев. Готовые 4 фильма запланировали к показу в большом зале по окончании вечера. Работы также разместят на сайте Амурского областного дома народного творчества.

Насыщенная программа вечера никого не оставила равнодушным. Организация, декорации и костюмы на многих произвели неизгладимое впечатление. На три часа в Амурском доме народного творчества благовещенцы погрузились в события вековой давности.

Подробнее о том, как прошла акция «Революционная сходка "Ночь иллюзий"» вы сможете прочитать в рубрике Натальи Шлямовой «Культпросвет».