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5 ноября 2017, 19:21 8

Таксист выехал на ж/д переезд на Калинина прямо перед идущим локомотивом

Таксист выехал на ж/д переезд на Калинина прямо перед идущим локомотивом

Благовещенец прислал в редакцию Амур.инфо видео, на котором автомобиль такси пересекает железнодорожный переезд на улице Калинина на запрещающий сигнал и прямо перед идущим локомотивом. Автор видео сообщил, что это произошло в обед 5 ноября.

Следом за таксомотором благовещенец двигался некоторое время по Новотроицкому шоссе. После кольцевой развязки оба автомобиля выехали на Калинина. Автор видео сообщил, что произошло это в 12:20 5 ноября. На регистраторе у него не выставлена правильная дата.

«С кольца вышли, и он нажал на гашетку и пошел невзирая на то, что стояли по левой стороне два ряда автомобилей. Он практически под тепловоз заскочил, в последний момент увернулся. Тепловоз, слава богу, видимо видел водителя и притормозил. Это и позволило им разойтись», – рассказал автор видео.

Столкновения не произошло. Водитель локомотива замедлил движение и так проехал участок улицы Калинина. Таксист, кстати, в нескольких метрах встал на светофоре. Это видно на видео.

По Кодексу об административных правонарушениях за нарушение правил движения через железнодорожные пути ему теперь грозит штраф в размере одной тысячи рублей или лишение права управления автомобилем на срок от трех до шести месяцев.

Просмотров всего: 2123

#происшествия

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    А, показалось, что локомотив немного подвинул тс такси.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    чёткий пацанчик

  • Оберон

    Оберон
    3 часа назад

    3.2

  • postal

    postal
    3 часа назад

    Таких уродов надо отстранять от управления ТС пожизненно

  • full

    full
    3 часа назад

    Кстати, а чего этот паровоз без вагонов там тусит?

  • хайфай

    хайфай
    2 часа назад

    чуть было не было))

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    2 часа назад

    Надеюсь, без пассажиров ехал такси!

    Хоть бы таксиста прав лишили!!!! держу кулачки за это!

  • Nebo

    Nebo
    29 минут назад

    Почему данный переезд в областном центре не оборудован шлагбаумами ? Это не стоит огромных денег, но спасёт не одну жизнь .

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