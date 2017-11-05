Таксист выехал на ж/д переезд на Калинина прямо перед идущим локомотивом

Благовещенец прислал в редакцию Амур.инфо видео, на котором автомобиль такси пересекает железнодорожный переезд на улице Калинина на запрещающий сигнал и прямо перед идущим локомотивом. Автор видео сообщил, что это произошло в обед 5 ноября.

Следом за таксомотором благовещенец двигался некоторое время по Новотроицкому шоссе. После кольцевой развязки оба автомобиля выехали на Калинина. Автор видео сообщил, что произошло это в 12:20 5 ноября. На регистраторе у него не выставлена правильная дата.

«С кольца вышли, и он нажал на гашетку и пошел невзирая на то, что стояли по левой стороне два ряда автомобилей. Он практически под тепловоз заскочил, в последний момент увернулся. Тепловоз, слава богу, видимо видел водителя и притормозил. Это и позволило им разойтись», – рассказал автор видео.

Столкновения не произошло. Водитель локомотива замедлил движение и так проехал участок улицы Калинина. Таксист, кстати, в нескольких метрах встал на светофоре. Это видно на видео.

По Кодексу об административных правонарушениях за нарушение правил движения через железнодорожные пути ему теперь грозит штраф в размере одной тысячи рублей или лишение права управления автомобилем на срок от трех до шести месяцев.