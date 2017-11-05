Выступление «ЮДИ» растрогало благовещенцев до слез: публика аплодировала стоя (фото)

Концерт танцевального коллектива «ЮДИ» из Томска прошел в Благовещенском ОКЦ с переаншлагом. Для зрителей, желающих посмотреть выступление известного коллектива, пришлось доставлять стулья. Благовещенцы аплодировали стоя после нескольких номеров и не отпускали артистов со сцены после выступления.

Сегодня «ЮДИ» известен во всем мире. В Благовещенске танцевальная команда уже выступала весной 2016 года. Их приезда в этом году зрители ждали с нетерпением. На шоу раскупили все билеты. В проходах даже пришлось выставлять стулья. Для благовещенцев подготовили обновленную программу.

«Если бы сказали сейчас Эльдару Рязанову переснять "Иронию судьбы, или С легким паром", он бы, наверное, добавил что-то новое. Соответственно и у нас от выступления к выступлению постоянно что-то добавляется, мы что-то дорабатываем», – рассказал один из основателей «ЮДИ» Юрий Бакин.

В этот раз вместе с томским коллективом приехал участник «Танцев на ТНТ» Евгений Смирнов. Евгений 18 лет занимается танцами. 5 лет назад он попал в серьезную аварию, парню ампутировали ногу, но Евгений не перестал заниматься хореографией. Он выступил в номере с Дмитрием Воющим. Дмитрий – постоянный участник «ЮДИ». Он с рождения страдает тяжелым заболеванием суставов.

«Ребята увидели меня на проекте "Танцы ТНТ" во втором сезоне. Мне позвонил Денис, один из основателей группы. Он мне предложил попробовать совместно подготовить программу. Я тогда еще о них не знал. Это был 2015 год. Я посмотрел, чем они занимаются, и недолго думая взял билет и прилетел в Томск. Буквально через два-три дня у нас была готова программа», – рассказал Евгений Смирнов.

Евгений Смирнов не входит в число постоянных участников коллектива, но всегда старается участвовать в гастрольных турах. В прошлом году не пропустил ни одного, в этом приходится от части поездок отказываться. Евгений три месяца работает помощником заместителя мэра Москвы по транспорту. Его сфера – развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Раньше этим он занимался в Краснодарском крае.

«Уже очень много всего сделано по доступной среде, но это капля в море. Это все делается, но не быстро. Даже Сочи, куда, как мне кажется, всю страну в последнее время вложили, чтобы что-то поменять, но и в моем родном Сочи она не на 100 % работает», – признался Евгений.

История, которая произошла на «Минуте славы», когда Евгения члены жюри назвали «ампутантом», заставила молодого человека многое переосмыслить.

«Эта история просто открыла мне глаза на некоторые вещи. Когда я услышал данную реплику в мою сторону, не оценку моего танца, а просто осуждение – почему я там нахожусь, я сначала обиделся. Но потом я переосмыслил, и обида ушла. Нет смысла обижаться, потому что это люди преклонного возраста, и они воспитывались совсем на других пониманиях жизни, и раньше человек с инвалидностью не мог показать свое искусство. Сейчас люди очень много занимаются, и это нужно показывать и показывать всем. Тогда мне кажется, страна начнет крепчать. Чтобы ни случилось, нужно переть вперед», – сказал Евгений.

Тема людей с ограниченными возможностями здоровья растрогала до слез благовещенскую публику. Люди аплодировали стоя после нескольких номеров. А после концерта в течение получаса не отпускали артистов со сцены – сфотографироваться с танцорами захотели не меньше 100 человек.

Подробнее о выступлении «ЮДИ» в Благовещенске можно прочитать в рубрике Натальи Шлямовой «Культпросвет».