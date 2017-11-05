На Амуре начался ледостав – амурчан предостерегают от выхода на лед

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На реках в северных районах Амурской области образуется постоянный ледяной покров. Ледостав отмечают и на Амуре, правда, пока только в районе Константиновки. Амурское управление МЧС России предупреждает амурчан об опасности при выходе на лед.

Гидрологическая обстановка на основных и малых реках Приамурья спокойная. Неполный ледостав уже установился на реках северных районов. Ледоход пока отмечают в верховьях Амура, на Зее и Селемдже. При этом на реке Амур в районе Константиновки образовался ледостав.

Выходить на лёд в период ледостава крайне опасно, напоминают в главном управлении МЧС России по Амурской области. Амурчан призывают вблизи водоемов не оставлять без присмотра детей и не пытаться выехать на автомобиле на неокрепший, тонкий лёд.