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5ноября
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сегодня, 16:28 3

ФАС: продажи билетов в плацкартные и общие вагоны должны возобновиться 16 ноября

ФАС: продажи билетов в плацкартные и общие вагоны должны возобновиться 16 ноября
Фото: livejournal.com

Если железнодорожные билеты в плацкартные и общие вагоны не вернутся в продажу до 16 ноября, в ФАС возбудят дело о нарушении конкуренции. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает ТАСС.

«Если продажа дешевых билетов не возобновится до этого срока, ФАС России может завести дело по признакам нарушения части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции», – подчеркнули в ведомстве.

Продажа билетов на поезда дальнего следования должна начинаться не менее чем за 45 дней до отправления. Под санкции может попасть «Федеральная пассажирская компания» – дочернее предприятие ОАО «Российские железные дороги».

Антимонопольщики отметили, что никаких препятствий для продажи билетов в плацкартных и общих вагонах сейчас нет. В ведомстве уточнили, что, пока не приняты решения об индексации тарифов на следующий год, перевозчик должен руководствоваться действующими нормативами.

Именно отсутствием решения по индексации тарифов на следующий год объяснили 3 ноября в «Федеральной пассажирской компании» приостановку продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования с датой отправления после 1 января 2018 года.

На сайте Министерства транспорта России появилось сообщение, что продажи плацкартных билетов возобновятся не позднее 16 ноября. В случае если назначенные тарифы будут отличаться от ранее установленных, то пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возврат.

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#транспорт #цены #экономика

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    наивно верить что билеты могут подешеветь. не пишите ерунды(компенсируют)они боятся что народ не доплатит разницу

  • full

    full
    40 минут назад

    «Если продажа дешевых билетов не возобновится до этого срока, ФАС России может завести дело по признакам нарушения части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции», – подчеркнули в ведомстве. - Поводов для возбуждения РЖД дало за последние полтора десятка лет предостаточно. И тут зоркий ФАС заметил, что нет четвертой стены...

  • молокан

    молокан
    34 минуты назад

    Все вагоны запломбировали. Революции боятся.

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