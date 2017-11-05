ФАС: продажи билетов в плацкартные и общие вагоны должны возобновиться 16 ноября

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«Если продажа дешевых билетов не возобновится до этого срока, ФАС России может завести дело по признакам нарушения части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции», – подчеркнули в ведомстве.

Продажа билетов на поезда дальнего следования должна начинаться не менее чем за 45 дней до отправления. Под санкции может попасть «Федеральная пассажирская компания» – дочернее предприятие ОАО «Российские железные дороги».

Антимонопольщики отметили, что никаких препятствий для продажи билетов в плацкартных и общих вагонах сейчас нет. В ведомстве уточнили, что, пока не приняты решения об индексации тарифов на следующий год, перевозчик должен руководствоваться действующими нормативами.

Именно отсутствием решения по индексации тарифов на следующий год объяснили 3 ноября в «Федеральной пассажирской компании» приостановку продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования с датой отправления после 1 января 2018 года.

На сайте Министерства транспорта России появилось сообщение, что продажи плацкартных билетов возобновятся не позднее 16 ноября. В случае если назначенные тарифы будут отличаться от ранее установленных, то пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возврат.