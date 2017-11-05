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Холодно и ветрено: прогноз погоды в Амурской области на 6 ноября

Холодно и ветрено: прогноз погоды в Амурской области на 6 ноября
Фото: livejournal.com

В понедельник, 6 ноября, в Амурской области преимущественно малооблачно. По северо-востоку пройдет слабый снег. Северный, северо-западный ветер достигнет 4-9 метров в секунду, местами – 14 метров в секунду.

Снег выпадет в Селемджинском районе. Возможны слабые осадки и на востоке Зейского района. На остальной территории Приамурья осадков синоптики не прогнозируют.

Ночью по северу столбики термометров опустятся до минус 16...21, по северо-западу – до минус 27, по югу – до 13...18 градусов ниже нуля.

Днем на севере области будет минус 5...10 градусов, местами – до минус 15. В южных районах – 3...8 градусов со знаком минус.

В Благовещенске ожидается небольшая облачность, снега не ждут. Северо-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 6...8, днем – от 0 до 2 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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