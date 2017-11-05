Амурские либерал-демократы требуют повысить прожиточный минимум и снизить плату за капремонт

Требования о повышении прожиточного минимума пенсионеров, снижении платы за капремонт и отставке главы амурского избиркома амурские либерал-демократы заявили на митинге. В День народного единства у здания ДК Профсоюзов в Благовещенске собралось около 200 человек.

Без поздравлений 4 ноября не обошлось и на митинге. К руководству амурского отделения присоединился председатель Амурского отделения «Российского Союза ветеранов» и «Боевого братства» Валерий Вощевоз, который рассказал о проблемах обеспечения жильем амурских ветеранов.

Основными темами митинга стали прожиточный минимум амурских пенсионеров, плата за капитальный ремонт жилья, размер имущественного налога и работа избирательной комиссии Амурской области.

Размер прожиточного минимума амурские депутаты приняли на сессии в октябре. В 2018 году он составит 8 726 рублей. Народные избранники приняли решение уравнять его с размером прожиточного минимума на федеральном уровне. В амурском отделении ЛДПР считают, что этого недостаточно и размер прожиточного минимума для пенсионеров в Приамурье должен быть выше.

Также политики выступают за возвращение северных надбавок к пенсиям. Помимо этого, партийцы выступают за снижение имущественного налога и платы за капитальный ремонт жилья. На прошедшем заседании амурского парламента последний либерал-демократы предложили уменьшить вдвое. Но предложение отклонили и взнос оставили на уровне 2017 года. Либерал-демократы уверены, что тариф принят необоснованно и собираются снова поднять этот вопрос. Для этого на митинге собрали подписи под обращением к законодательному органу региона.

Еще одно требование либерал-демократов – отправить в отставку председателя областного избиркома Николая Неведомского. Партийцы считают, что глава избиркома замалчивает факты нарушений на выборах.