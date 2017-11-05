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Амурские либерал-демократы требуют повысить прожиточный минимум и снизить плату за капремонт

Амурские либерал-демократы требуют повысить прожиточный минимум и снизить плату за капремонт

Требования о повышении прожиточного минимума пенсионеров, снижении платы за капремонт и отставке главы амурского избиркома амурские либерал-демократы заявили на митинге. В День народного единства у здания ДК Профсоюзов в Благовещенске собралось около 200 человек.

Без поздравлений 4 ноября не обошлось и на митинге. К руководству амурского отделения присоединился председатель Амурского отделения «Российского Союза ветеранов» и «Боевого братства» Валерий Вощевоз, который рассказал о проблемах обеспечения жильем амурских ветеранов.

Основными темами митинга стали прожиточный минимум амурских пенсионеров, плата за капитальный ремонт жилья, размер имущественного налога и работа избирательной комиссии Амурской области.

Размер прожиточного минимума амурские депутаты приняли на сессии в октябре. В 2018 году он составит 8 726 рублей. Народные избранники приняли решение уравнять его с размером прожиточного минимума на федеральном уровне. В амурском отделении ЛДПР считают, что этого недостаточно и размер прожиточного минимума для пенсионеров в Приамурье должен быть выше.

Также политики выступают за возвращение северных надбавок к пенсиям. Помимо этого, партийцы выступают за снижение имущественного налога и платы за капитальный ремонт жилья. На прошедшем заседании амурского парламента последний либерал-демократы предложили уменьшить вдвое. Но предложение отклонили и взнос оставили на уровне 2017 года. Либерал-демократы уверены, что тариф принят необоснованно и собираются снова поднять этот вопрос. Для этого на митинге собрали подписи под обращением к законодательному органу региона.

Еще одно требование либерал-демократов – отправить в отставку председателя областного избиркома Николая Неведомского. Партийцы считают, что глава избиркома замалчивает факты нарушений на выборах.

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#митинги #партии

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Комментарии
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  • Храмовник

    Храмовник
    2 часа назад

    Знакомые по 500 рублей получили за выход. Плохого в этом ничего не вижу, к сожалению для такси мероприятия это норма

  • full

    full
    2 часа назад

    Не в отставку, а на нары. Не снижение, а отмена. Ну, а про прожиточный минимум - это просто приведет к росту цен.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    ХрамовникЗнакомые по 500 рублей получили за выход. Плохого в этом ничего не вижу, к сожалению для такси мероприятия это норма


    Это же не митинг ЕдРа, чтоб за выход на него платили.

  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Храмовник

    Знакомые по 500 рублей получили за выход. Плохого в этом ничего не вижу, к сожалению для такси мероприятия это норма



    Это о ком и о чем? Вы где учили русский язык? Или только алфавит выучили?(

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Я сама

    Храмовник

    Знакомые по 500 рублей получили за выход. Плохого в этом ничего не вижу, к сожалению для такси мероприятия это норма



    Это о ком и о чем? Вы где учили русский язык? Или только алфавит выучили?(



    Т9 что тут непонятного? :)

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    paravis

    Я сама

    Храмовник

    Знакомые по 500 рублей получили за выход. Плохого в этом ничего не вижу, к сожалению для такси мероприятия это норма



    Это о ком и о чем? Вы где учили русский язык? Или только алфавит выучили?(



    Т9 что тут непонятного? :)



    Может, тут и есть какой-то скрытый смысл, понятный только посвященным, НО... ТАКСИ здесь причем???

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Про Вощевоза порадовало. Единорос! Сейчас к ЛДПРе прибился. Вот такие есть ренегаты.

  • Insider_Blg

    Insider_Blg
    41 минута назад

    Вощевоз хоть под кого готов лечь, лишь бы в СМИ светиться

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