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Поиски пропавшего главы Новобурейского продолжаются, появились фото сгоревшего автомобиля

Поиски пропавшего главы Новобурейского продолжаются, появились фото сгоревшего автомобиля

В Амурской области продолжаются поиски главы поселка Новобурейский Андрея Новокрещенова. Он пропал вечером 2 ноября. На следующие сутки его автомобиль нашли сгоревшим неподалеку от села Долдыкан Бурейского района.

В распоряжении Амур.инфо оказались фотографии сгоревшего автомобиля. Машина, по сведениям источника, принадлежала пропавшему главе Новобурейского. Ранее сообщалось, что автомобиль обнаружили рядом с селом Долдыкан, которое располагается на федеральной трассе «Амур».

Судя по фотографиям, автомобиль сгорел в лесу. По данным источника, глава Новобурейского ездил на автомобиле Lexus. Получить официальное подтверждение того, что автомобиль на фото принадлежал Андрею Новокрещенову, не удалось. Однако в официально опубликованных сведениях о доходах и имуществе главы Новобурейского за 2016 год значится легковой автомобиль Lexus GS250.

Глава поселка Новобурейский пропал вечером 2 ноября. На следующий день об этом заявили в полицию. 4 ноября для поиска 39-летнего жителя поселка Новобурейский в Бурейский район выдвинулись спасатели Амурского поисково-спасательного отряда, в амурском следственном управлении возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Все это время в официальных сообщениях ограничивались информацией о пропавшем 39-летнем жителе поселка, хотя сами жители Новобурейского открыто говорили о том, что ведутся поиски главы населенного пункта. Позже личность пропавшего СМИ подтвердил первый заместитель главы администрации Бурейского района Александр Ломов.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в Бурейском районе проводят следователи и полицейские, также на месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистики амурского следственного управления.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Eva-1084

    Eva-1084
    5 минут назад

    Да, доводилось сталкиваться со следователями с новобурейска, смех да и только, а не следователи!

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