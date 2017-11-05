Поиски пропавшего главы Новобурейского продолжаются, появились фото сгоревшего автомобиля

В распоряжении Амур.инфо оказались фотографии сгоревшего автомобиля. Машина, по сведениям источника, принадлежала пропавшему главе Новобурейского. Ранее сообщалось, что автомобиль обнаружили рядом с селом Долдыкан, которое располагается на федеральной трассе «Амур».

Судя по фотографиям, автомобиль сгорел в лесу. По данным источника, глава Новобурейского ездил на автомобиле Lexus. Получить официальное подтверждение того, что автомобиль на фото принадлежал Андрею Новокрещенову, не удалось. Однако в официально опубликованных сведениях о доходах и имуществе главы Новобурейского за 2016 год значится легковой автомобиль Lexus GS250.

Глава поселка Новобурейский пропал вечером 2 ноября. На следующий день об этом заявили в полицию. 4 ноября для поиска 39-летнего жителя поселка Новобурейский в Бурейский район выдвинулись спасатели Амурского поисково-спасательного отряда, в амурском следственном управлении возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Все это время в официальных сообщениях ограничивались информацией о пропавшем 39-летнем жителе поселка, хотя сами жители Новобурейского открыто говорили о том, что ведутся поиски главы населенного пункта. Позже личность пропавшего СМИ подтвердил первый заместитель главы администрации Бурейского района Александр Ломов.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в Бурейском районе проводят следователи и полицейские, также на месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистики амурского следственного управления.