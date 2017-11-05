Первую партию iPhone X в Благовещенске раскупили в день старта продаж

Фото: i-ekb.ru

Первые iPhone X появились на прилавках Благовещенска одновременно со стартом продаж по всей России. Долго смартфоны в прямой продаже не пролежали – их раскупили в первый же день. Часть партии, кстати, пришла по предварительному заказу, который амурчане оформили на сайте российской торговой сети. Стоимость смартфона составила 79 999 рублей. Сейчас на iPhone X не принимают даже предварительные заказы. Смартфона нет в магазинах этой торговой сети ни в одном городе страны.

Ожидают поступления новой модели в других магазинах Амурской области, в том числе в официальных магазинах Apple. В одном из них первая партия iPhone X поступит в продажу 9 ноября. На большую часть смартфонов уже оформлена бронь, но есть и те, что попадут в свободную продажу. Стоимость iPhone X с памятью 64 ГБ составит 92 999 рублей, модель с памятью 256 ГБ будет стоить 105 999 рублей. В другом специализированном магазине предварительные заказы на новый смартфон Apple не оформляют. Здесь первые iPhone X ждут 11 ноября. Все телефоны выложат на прилавок.

Есть новая модель смартфона и на сервисах объявлений. Так, купить iPhone X с памятью 64 ГБ, привезенный из Гонконга, предлагают за 77 000 рублей. Есть предложения привезти смартфоны под заказ из Америки.