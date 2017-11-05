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сегодня, 13:34 13

Первую партию iPhone X в Благовещенске раскупили в день старта продаж

Первую партию iPhone X в Благовещенске раскупили в день старта продаж
Фото: i-ekb.ru

Благовещенцы делают предзаказы и ждут поступления в прямую продажу нового iPhone X. Первая партия поступила в одну из торговых сетей в Приамурье в день старта продаж смартфона 3 ноября. В этот же день телефоны раскупили.

Первые iPhone X появились на прилавках Благовещенска одновременно со стартом продаж по всей России. Долго смартфоны в прямой продаже не пролежали – их раскупили в первый же день. Часть партии, кстати, пришла по предварительному заказу, который амурчане оформили на сайте российской торговой сети. Стоимость смартфона составила 79 999 рублей. Сейчас на iPhone X не принимают даже предварительные заказы. Смартфона нет в магазинах этой торговой сети ни в одном городе страны.

Ожидают поступления новой модели в других магазинах Амурской области, в том числе в официальных магазинах Apple. В одном из них первая партия iPhone X поступит в продажу 9 ноября. На большую часть смартфонов уже оформлена бронь, но есть и те, что попадут в свободную продажу. Стоимость iPhone X с памятью 64 ГБ составит 92 999 рублей, модель с памятью 256 ГБ будет стоить 105 999 рублей. В другом специализированном магазине предварительные заказы на новый смартфон Apple не оформляют. Здесь первые iPhone X ждут 11 ноября. Все телефоны выложат на прилавок.

Есть новая модель смартфона и на сервисах объявлений. Так, купить iPhone X с памятью 64 ГБ, привезенный из Гонконга, предлагают за 77 000 рублей. Есть предложения привезти смартфоны под заказ из Америки.

Просмотров всего: 2338

#связь #технологии #цены

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • krasnova

    krasnova
    4 часа назад

    Ну и что, дальше что?

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Новогодние повышения цен на все и вся.

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Яблоко Инк проплатила новость? Нет? Ну и не зачем было писать.

  • Изнуренков

    Изнуренков
    4 часа назад

    krasnovaНу и что, дальше что?


    То что Амурской не так уж и плохо живут,как пытаются нам доказать на форуме всякие нытики!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    Изнуренков
    krasnovaНу и что, дальше что?


    То что Амурской не так уж и плохо живут,как пытаются нам доказать на форуме всякие нытики!


    Унылая логика. У нас и Ламборгини Авентадор один в области есть и 30 Лексусов 570ых, стоимостью по 8 лямов каждый. И это значит, что все амурчане живут не так уж плохо живут?

  • PAM

    PAM
    4 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Изнуренков

    krasnovaНу и что, дальше что?


    То что Амурской не так уж и плохо живут,как пытаются нам доказать на форуме всякие нытики!



    Унылая логика. У нас и Ламборгини Авентадор один в области есть и 30 Лексусов 570ых, стоимостью по 8 лямов каждый. И это значит, что все амурчане живут не так уж плохо живут?



    Конечно хорошо, после 5.11 все распилят поровну

  • Touareg

    Touareg
    2 часа назад

    Какой-то абсолютно непонятный хайп по поводу ифонов. Проплаченные статьи и репортажи во всех сми. Очереди на ифоны были только в Москве, потому что в Москве людям платили денежки за то, чтоб они искусственно создавали видимость большого ажиотажа. На самом деле этот ифон нахрен никому не нужен.

  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    1 час назад

    3.2

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Перепись идиотов = старт продажа айфонов

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Что осталось незамеченным, так это то, что очередь в Москве создали перепродаваны, которые брали не для себя, а чтоб забарыжить.

  • Lizunka

    Lizunka
    42 минуты назад

    Не понимаю, ну хотят люди свои деньги отдать, которые у них есть. Да и за пусть. Может они от этого счастливее станут

  • Казак

    Казак
    25 минут назад

    В связи с выходом iPhone X, у некоторых девушек сейчас дел по горло.

  • Питерский

    Питерский
    19 минут назад

    Интересно каким и когда финиш этой дурости будет...

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