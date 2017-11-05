Праздновать 100-летие Октябрьской революции амурские коммунисты начнут 6 ноября

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Торжественное собрание, праздничная демонстрация и митинг – так в Приамурье коммунисты отметят 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. К участию партийцы приглашают всех желающих.

6ноября амурские коммунисты соберутся в Амурской областной филармонии. В 15:00 там начнется торжественное собрание. С докладом на нем выступит руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Амурской области, кандидат философских наук Роман Кобызов. Также в программе выступление артистов филармонии и просмотр фильма телеканала «Красная линия».

7 ноября в России рабочий день, но, несмотря на это, коммунисты планируют провести демонстрацию и митинг. В 12:00 партийцы соберутся на площади Победы, где начнется праздничная демонстрация. В 12:30 колонна двинется по главной улице города до площади Ленина, где в 13:00 пройдет торжественный митинг.