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Праздновать 100-летие Октябрьской революции амурские коммунисты начнут 6 ноября

Праздновать 100-летие Октябрьской революции амурские коммунисты начнут 6 ноября
Фото: ulpressa.ru

Торжественное собрание, праздничная демонстрация и митинг – так в Приамурье коммунисты отметят 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. К участию партийцы приглашают всех желающих.

6ноября амурские коммунисты соберутся в Амурской областной филармонии. В 15:00 там начнется торжественное собрание. С докладом на нем выступит руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Амурской области, кандидат философских наук Роман Кобызов. Также в программе выступление артистов филармонии и просмотр фильма телеканала «Красная линия».

7 ноября в России рабочий день, но, несмотря на это, коммунисты планируют провести демонстрацию и митинг. В 12:00 партийцы соберутся на площади Победы, где начнется праздничная демонстрация. В 12:30 колонна двинется по главной улице города до площади Ленина, где в 13:00 пройдет торжественный митинг.

Просмотров всего: 340

#партии #праздники

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Комментарии
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  • кореец

    кореец
    4 часа назад

    так где соберется и куда двинется с площади на площадь?

  • ay

    ay
    3 часа назад

    раньше времени нельзя - грех, западло, контрпродуктивно и антикоммунистично.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Гыг. "Коммунисты". Всё у них через задний проход.

  • Сентябрь

    Сентябрь
    3 часа назад

    кореец

    так где соберется и куда двинется с площади на площадь?



    Так и потопчутся только на площади:). Далеко шагать "главный коммунист амурии" уже не может - одышка замучает, вырос-вырос вширь партиец Роман:))))

  • Я сама

    Я сама
    3 часа назад

    Начнут, как известно из заголовка, 6-го... Когда закончат?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Когда? В идеале - когда Зимний осенний Кремль возьмут. В реале - всё закончится гораздо раньше. Не успев начаться. Даже "силовики" не понадобятся. Не тот коммунист пошёл. Не идейный.

  • Сергей Логвинов

    Сергей Логвинов
    2 часа назад

    Странно. В 12 соберутся на площади Ленина. А потом двинутся к площади Ленина. Нестыковочка в тексте???

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    ay

    Когда? В идеале - когда Зимний осенний Кремль возьмут. В реале - всё закончится гораздо раньше. Не успев начаться. Даже "силовики" не понадобятся. Не тот коммунист пошёл. Не идейный.



    Вот и я о том же)

    Лучше бы и не начинали(((

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Соберутся у памятника Ленину. Перейдут к памятнику Мухину.

    В сквере -Дендрарии передохнУт, на наши таблички посмотрят.

    Дойдут до набережной, посмотрят на детскую площадку, скажут:

    "Правильным курсом идут наши власти" и разойдутся по домам.

  • Myxira

    Myxira
    13 минут назад

    V.M.

    Соберутся у памятника Ленину. Перейдут к памятнику Мухину.

    В сквере -Дендрарии передохнУт, на наши таблички посмотрят.

    Дойдут до набережной, посмотрят на детскую площадку, скажут:

    "Правильным курсом идут наши власти" и разойдутся по домам.



    Ну, московские коммунисты в ресторан идут, а наши чем хуже?

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