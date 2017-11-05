Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:14 3

Новые правила бесплатного провоза ручной клади вступили в силу в России

Новые правила бесплатного провоза ручной клади вступили в силу в России
Фото: livejournal.com

В силу ступили изменения в Федеральные авиационные правила, сокращающие минимальный вес ручной клади, которую можно провезти бесплатно, с 10 до 5 килограммов. В правилах появилось и понятие ручной клади, сообщает ТАСС.

Снизили с 10 до 5 килограммов – раньше правила для возвратных и невозратных билетов позволяли пассажиру бесплатно провезти не менее 10 килограммов багажа. При этом, будет ли такой багаж перевезен в ручной клади или в багажном отсеке, определяла авиакомпания. Чаще перевозчики разрешали брать с собой в салон 10-килограммовый чемодан. Дополнительную плату взимали за перевозку багажа в отсеке. Лоукостер «Победа», напротив, в своих правилах оговаривал, что бесплатно 10 килограммов багажа можно перевезти только в багажном отсеке. Дополнительная плата была введена за ручную кладь. Устанавливать свои правила теперь авиакомпании не могут.

Авиакомпания обязана принять на борт ручную кладь размером до 5 килограммов. Перевозчик может и увеличить вес бесплатной ручной клади. Сохранить действующие нормы провоза ручной клади – до 10 килограммов – намерены в «Аэрофлоте», S7 и Utair.

Сократился список и бесплатных для перевозки сверх ручной клади предметов. Раньше в него входили 16 наименований: дамская сумочка или портфель, папка для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхняя одежда, книги или журналы, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, костюм в портпледе, детская люлька, складная коляска, костыли. Сейчас из перечня исключили зонт, ноутбук и мобильный телефон, зато в нем появился рюкзак.

Просмотров всего: 972

#закон #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Focus

    Focus
    6 часов назад

    рюкзак-пустой или под завязку набитый?

  • Лаконика

    Лаконика
    4 часа назад

    Рюкзак - это хорошо :)

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    14 минут назад

    Воротилы хреновы

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 3

ФАС: продажи билетов в плацкартные и общие вагоны должны возобновиться 16 ноября
Спорт 4

В Благовещенске велосипедисты открыли зимний сезон (фото)
Общество 6

РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны

Происшествия 4

В Благовещенске в ДТП попал автомобиль «Почты России»