Новые правила бесплатного провоза ручной клади вступили в силу в России

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Снизили с 10 до 5 килограммов – раньше правила для возвратных и невозратных билетов позволяли пассажиру бесплатно провезти не менее 10 килограммов багажа. При этом, будет ли такой багаж перевезен в ручной клади или в багажном отсеке, определяла авиакомпания. Чаще перевозчики разрешали брать с собой в салон 10-килограммовый чемодан. Дополнительную плату взимали за перевозку багажа в отсеке. Лоукостер «Победа», напротив, в своих правилах оговаривал, что бесплатно 10 килограммов багажа можно перевезти только в багажном отсеке. Дополнительная плата была введена за ручную кладь. Устанавливать свои правила теперь авиакомпании не могут.

Авиакомпания обязана принять на борт ручную кладь размером до 5 килограммов. Перевозчик может и увеличить вес бесплатной ручной клади. Сохранить действующие нормы провоза ручной клади – до 10 килограммов – намерены в «Аэрофлоте», S7 и Utair.

Сократился список и бесплатных для перевозки сверх ручной клади предметов. Раньше в него входили 16 наименований: дамская сумочка или портфель, папка для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхняя одежда, книги или журналы, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, костюм в портпледе, детская люлька, складная коляска, костыли. Сейчас из перечня исключили зонт, ноутбук и мобильный телефон, зато в нем появился рюкзак.