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5ноября
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сегодня, 11:30 0

Подростки в Серышевском районе ночью обокрали продуктовый магазин

Подростки в Серышевском районе ночью обокрали продуктовый магазин
Фото: misanec.ru

Магазин в селе Белоусовка Серышевского района обокрали ночью 4 ноября. Заявление в полицию поступило утром. В преступлении подозревают двоих несовершеннолетних.

В магазин проникли ночью через окно. Из торговой точки вынесли продукты питания. Нехватку товара утром обнаружила продавец.

После осмотра места преступления полицейские установили, что к преступлению могут быть причастны несовершеннолетние жители села. У них и нашли часть продуктов.

Уголовное дело возбудили по статье «кража, совершенная с незаконным проникновением». Сейчас ребята находятся под подпиской о невыезде, расследование продолжается, сообщает пресс-служба амурского управления МВД России.

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#дети #происшествия

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