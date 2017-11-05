Подростки в Серышевском районе ночью обокрали продуктовый магазин

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Магазин в селе Белоусовка Серышевского района обокрали ночью 4 ноября. Заявление в полицию поступило утром. В преступлении подозревают двоих несовершеннолетних.

В магазин проникли ночью через окно. Из торговой точки вынесли продукты питания. Нехватку товара утром обнаружила продавец.

После осмотра места преступления полицейские установили, что к преступлению могут быть причастны несовершеннолетние жители села. У них и нашли часть продуктов.

Уголовное дело возбудили по статье «кража, совершенная с незаконным проникновением». Сейчас ребята находятся под подпиской о невыезде, расследование продолжается, сообщает пресс-служба амурского управления МВД России.