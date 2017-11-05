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сегодня, 11:01 3

Амурчане, устав от электронных книг, возвращаются в библиотеки

Амурчане, устав от электронных книг, возвращаются в библиотеки

Почти тысяча новых читателей появилась в амурской научной библиотеке. Специалисты замечают положительную тенденцию среди молодежи. Прочитав пару страниц в электронной книге, они приходят в библиотеку за бумажным вариантом.

Библиотекари предполагают, что молодые люди соскучились по запаху и шелесту страниц. Как всегда, в тренде детективы и фантастика. Также читатели спрашивают книги, которые получили литературные премии.

«Сейчас большой спрос на книги, которые получили литературную премию. У нас в стране более 300 литературных премий, но среди них есть самые знаковые. И люди спрашивают именно эти книги. Еще отрадно, что дети стали ходить, как в советское время, со списком чтения на лето. Причем часто приходят бабушки, папы и мамы, берут детям книжки и себе. Потому что походят, посмотрят и слышим: "О, Стивен Кинг!"», – рассказала журналистам информационной службы «Эха Москвы в Благовещенске» заведующая отделом обслуживания областной библиотеки Виктория Соломенник.

Помимо художественной литературы, амурчане читают и специализированную. Молодые мамы берут книги по психологии, студенты – книги для учебы. Пользуются популярностью издания о семейных праздниках, а также роман-газета.

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#образование #отдых

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    51 минута назад



    Причем часто приходят бабушки, папы и мамы, берут детям книжки и себе. Потому что походят, посмотрят и слышим: О, Стивен Кинг!», – рассказала журналистам информационной службы «Эха Москвы в Благовещенске» заведующая отделом обслуживания областной библиотеки Виктория Соломенник.



    Ну, Кинга по - любому лучше читать, интересней, чем смотреть экранизации, никчемные в последнее время.

  • Myxira

    Myxira
    37 минут назад

    Ну не знаю, возможно потому, что когда в руках книга, то видишь результат - сколько прочитано, сколько осталось... Я за книгу ))

  • sadam_1974

    sadam_1974
    35 минут назад

    Библиотекарям не стоит обманываться, устав от электронных книг, устанут и от бумажных.

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