В музыкальной школе Благовещенска отремонтировали аварийную кровлю

В здании благовещенской музыкальной школы, которая располагается по адресу: улица Лазо, 41, строители завершают капитальный ремонт. На работы из городского бюджета потратили больше 19 миллионов рублей.

Кровля в здании, которое является памятником архитектуры, до ремонта находилась в аварийном состоянии. Здание принадлежит городской музыкальной школе, несколько кабинетов относятся к школе № 2. Первоначально в 41 строении по улице Лазо располагалось городское училище в память 300-летия Дома Романовых. Здание построено в 1913 году, в нем ни разу не проводили капитальный ремонт.

На проведение капитального ремонта из городского бюджета выделили 19,1 миллиона рублей. Он начался в середине июня. Строители отремонтировали кровлю и стропильную систему, а также заменили вентиляционную систему. На эти работы ушло 72,6 % от суммы выделенных средств. Подрядчики отметили, что работа была сложной. Большую часть работ пришлось выполнять без привлечения спецтехники. Чтобы сохранить, к примеру, исторический облик водосточных труб, их пришлось изготавливать вручную.

Оставшиеся деньги потратили на реставрацию и отделку третьего этажа здания.

«На этом объекте мы начинали с самых фундаментальных работ – это подвал и крыша. Таких крыш в городе единицы – под каждую из них нужно продумывать подробно план работ. Ведь помимо того, что сама по себе крыша имеет сложную конструкцию, при этом работы должны включать в себя и сохранение исторического облика здания – это длительный и кропотливый труд», – рассказала мэр города Валентина Калита.

Ход работ на месте проверила Валентина Калита. Она рассказала, что работы на третьем этаже здания завершатся на следующей неделе. Строители обещают сдать объект в срок. Отремонтировать первый и второй этажи планируют в ближайшие полтора года. После этого будут планировать реставрацию фасада.

«Благодаря проведенным работам на сегодняшний день никакой угрозы техническому состоянию данного памятника уже нет. После того как будет получен научно-реставрационный отчет, мы соберем комиссию по приёмке данных работ», – рассказал начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

На время ремонта музыкальная школа переехала в бывший выставочный зал Благовещенска. Там дети будут обучаться до 31 декабря 2017 года.