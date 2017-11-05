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Благовещенца жестоко избили на улице пьяные незнакомцы

Благовещенца жестоко избили на улице пьяные незнакомцы
Фото: obltv.ru

В Благовещенске на улице Мухина ночью мужчину встретили двое выпивших молодых людей. Завязавшаяся ссора вылилась в жестокие побои. Отвечать за это драчунам пришлось в суде.

Двое против одного – благовещенец получил серьезные травмы в декабре 2016 года. Ночью двое пьяных местных жителей, одному было 25 лет, второму – 31 год, на улице встретили незнакомого мужчину. С чего началась ссора, не сообщается, но горожане быстро перешли на оскорбления. И двое молодых людей начали избивать горожанина. Удары наносили без разбора по телу и голове. Вред, причиненный мужчине, медики оценили как тяжелый.

Дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц». В полицию двое товарищей явились с повинной.

Суд учел и это, и их раскаяние, и то, что у обоих дома малолетние дети. 25-летний преступник приговорен к 4,5 годам лишения свободы, а старший товарищ – к 4 годам. Один из осужденных попытался оспорить приговор, но областной суд оставил решение городского в силе. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Как всегда вдвоем герои,против одного,мало дали,и что малолетними детьми прикрываться.До избиения,надо было думать о своих детях,какой пример они им показывают.

  • vertex

    vertex
    1 час назад



    Суд учел и это, и их раскаяние, и то, что у обоих дома малолетние дети. 25-летний преступник приговорен к 4,5 годам лишения свободы, а старший товарищ – к 4 годам. Один из осужденных попытался оспорить приговор, но областной суд оставил решение городского в силе. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.



    Обычно условняком отделывались по такому хулиганы...

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    vertex



    Суд учел и это, и их раскаяние, и то, что у обоих дома малолетние дети. 25-летний преступник приговорен к 4,5 годам лишения свободы, а старший товарищ – к 4 годам. Один из осужденных попытался оспорить приговор, но областной суд оставил решение городского в силе. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.



    Обычно условняком отделывались по такому хулиганы...



    судя по строгому режиму, они не первоходы

  • Леонидова

    Леонидова
    44 минуты назад

    еще прикрываются тем, что бедный несчастный бывший детдомовец. Стоит 40 летнее быдло и плачется, что один работает на семью, двое детей кормить надо и жена не работает и суд второй раз смягчает прговор.Несмотря на то, что первая судимость была за аналогичное преступление - избил до полусмерти жену - судимость погашена. Все годы избивал дома жену, дура терпела, пока не ударил соседку - судимость, 10 тыр моральный ущерб, 5000 штрафа и ...продолжай дальше)

  • marcepan

    marcepan
    27 минут назад

    Adolf

    vertex



    Суд учел и это, и их раскаяние, и то, что у обоих дома малолетние дети. 25-летний преступник приговорен к 4,5 годам лишения свободы, а старший товарищ – к 4 годам. Один из осужденных попытался оспорить приговор, но областной суд оставил решение городского в силе. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.



    Обычно условняком отделывались по такому хулиганы...



    судя по строгому режиму, они не первоходы



    Особо тяжеое преступление. Поэтому колония строгого режима

  • marcepan

    marcepan
    27 минут назад

    Леонидова

    еще прикрываются тем, что бедный несчастный бывший детдомовец. Стоит 40 летнее быдло и плачется, что один работает на семью, двое детей кормить надо и жена не работает и суд второй раз смягчает прговор.Несмотря на то, что первая судимость была за аналогичное преступление - избил до полусмерти жену - судимость погашена. Все годы избивал дома жену, дура терпела, пока не ударил соседку - судимость, 10 тыр моральный ущерб, 5000 штрафа и ...продолжай дальше)



    Ужас какой. Давно дело было?

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