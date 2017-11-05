Благовещенца жестоко избили на улице пьяные незнакомцы

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В Благовещенске на улице Мухина ночью мужчину встретили двое выпивших молодых людей. Завязавшаяся ссора вылилась в жестокие побои. Отвечать за это драчунам пришлось в суде.

Двое против одного – благовещенец получил серьезные травмы в декабре 2016 года. Ночью двое пьяных местных жителей, одному было 25 лет, второму – 31 год, на улице встретили незнакомого мужчину. С чего началась ссора, не сообщается, но горожане быстро перешли на оскорбления. И двое молодых людей начали избивать горожанина. Удары наносили без разбора по телу и голове. Вред, причиненный мужчине, медики оценили как тяжелый.

Дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц». В полицию двое товарищей явились с повинной.

Суд учел и это, и их раскаяние, и то, что у обоих дома малолетние дети. 25-летний преступник приговорен к 4,5 годам лишения свободы, а старший товарищ – к 4 годам. Один из осужденных попытался оспорить приговор, но областной суд оставил решение городского в силе. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.