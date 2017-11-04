В Благовещенске стартовал дальневосточный чемпионат уличной культуры (фото)

4 ноября в Благовещенска в Grand Arena Ostrova выступили танцоры из областного центра, Свободного и Благовещенского района. Здесь взял старт открытый дальневосточный чемпионат уличной культуры STREET CHAMP DV. Мероприятие собрало более 100 участников.

Танцоры показали свое мастерство в одиночных выступлениях. Каждому давалось только 30 секунд, чтобы покорить жюри, в составе которого был гость из Владивостока Сергей Далалоян.

Участников оценивали в нескольких номинациях. Они продемонстрировали публике такие стили, как хип-хоп, дэнсхолл, брейк-данс. Выступали и совсем юные любители, и опытные профессионалы.

5 ноября соревнования продолжатся. В 15:00 начнут состязаться команды. Жюри выберет победителей в каждой номинации. Главный приз – 15 тысяч рублей.

Некоторые участники отмечают, что с каждым годом уличное танцевальное движение в Благовещенске набирает обороты. Люди не сидят дома и стремятся показать свое мастерство. Другие с этим не согласны и полагают, что развития такого движения в городе нет, есть только его видимость.