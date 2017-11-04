Власти подтвердили исчезновение главы Новобурейского
В администрации Бурейского района подтвердили факт исчезновения главы поселка Новобурейский Андрея Новокрещенова. Как сообщало Амур.инфо, чиновник пропал 2 ноября, сейчас ведутся его поиски. Возбуждено уголовное дело.
Информация об исчезновении Андрея Новокрещенова появилась вечером 3 ноября. Но официально ее никто не подтверждал. Ведомства при описании случая называли пропавшего «39-летний житель поселка Новобурейский». Теперь же первый заместитель главы администрации Бурейского района Александр Ломов прокомментировал ситуацию ТАСС.
«По факту исчезновения возбуждено уголовное дело, ведутся поиски. О пропаже Новокрещенова стало известно со вчерашнего дня», – цитирует Ломова агентство.
О результатах поисков ничего не сообщается. В ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» на вопрос о том, не найден ли пропавший, сообщили, что пока такой информации нет.
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