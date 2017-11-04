Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:25 2

Власти подтвердили исчезновение главы Новобурейского

Власти подтвердили исчезновение главы Новобурейского
Фото: novobureisky.ru

В администрации Бурейского района подтвердили факт исчезновения главы поселка Новобурейский Андрея Новокрещенова. Как сообщало Амур.инфо, чиновник пропал 2 ноября, сейчас ведутся его поиски. Возбуждено уголовное дело.

Информация об исчезновении Андрея Новокрещенова появилась вечером 3 ноября. Но официально ее никто не подтверждал. Ведомства при описании случая называли пропавшего «39-летний житель поселка Новобурейский». Теперь же первый заместитель главы администрации Бурейского района Александр Ломов прокомментировал ситуацию ТАСС.

«По факту исчезновения возбуждено уголовное дело, ведутся поиски. О пропаже Новокрещенова стало известно со вчерашнего дня», – цитирует Ломова агентство.

О результатах поисков ничего не сообщается. В ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» на вопрос о том, не найден ли пропавший, сообщили, что пока такой информации нет.

Просмотров всего: 2859

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Свободном взорвали боевой снаряд (видео)
Происшествия 7

Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили после исчезновения главы Новобурейского
Происшествия 6

Спасатели выдвинулись на поиски главы Новобурейского
Происшествия 4

В Благовещенске в ДТП попал автомобиль «Почты России»