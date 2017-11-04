Амурские полицейские почтили память павших коллег

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В городе Свободном амурские полицейские провели мероприятие в преддверии 8 ноября, когда отмечается День памяти сотрудников органов внутренних дел РФ, погибших при выполнении служебного долга. Здесь состоялся концерт, посвященный памятной дате.

Его посетили заместитель начальника амурского УМВД Александр Пнёв, руководство и личный состав полиции Свободного, родные и близкие погибших сотрудников и просто жители города.

«Не секрет, что профессия защитника правопорядка всегда была и остается одной из самых опасных в обществе. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь. Мы преклоняем головы перед светлой памятью погибших ребят, отдавших свои жизни в борьбе за безопасность и правопорядок. На примере их доблести и верности присяге мы воспитываем новое поколение защитников правопорядка, достойных памяти погибших товарищей», – сказал на мероприятии Александр Пнёв.

Александр Владимирович выразил благодарность родителям погибших сотрудников за воспитание сыновей, их близким – за поддержку и понимание.

Всего с момента образования амурских органов внутренних дел при выполнении служебного долга погибли 93 стража порядка. Восемь погибших награждены орденом Мужества посмертно, двое – Артур Волошин и Сергей Бондарев – удостоены звания Героев Российской Федерации, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.