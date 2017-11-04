Ростуризм опроверг нарушение сроков по туристическим кластерам, в том числе по «Амуру»

Федеральное агентство по туризму ответило на критику Счетной палаты РФ. В Ростуризме заявили, что сроки ввода в эксплуатацию объектов 4-х туристических кластеров в РФ нарушены не были. Речь, в частности, о кластере «Амур».

Как сообщало Амур.инфо, Счетная палата обнаружила ряд нарушений при проверке туристических кластеров. Они касались, в том числе, кластера «Амур», где, по мнению ведомства, оказались сорваны сроки сдачи объектов «Золотая миля» и «Маленькая Венеция». Эту информацию прокомментировали в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

Создание туристско-рекреационных кластеров предусмотрено федеральной целевой программой (ФЦП) развития туризма. Она начала работу в 2008 году и должна завершиться в 2018-м. Туристический кластер «Амур» вошел в федеральную программу в 2014 году.

Ростуризм передал «РИА Новости» комментарий, в котором сказано, что по ряду объектов сроки ввода еще не наступили. Реализация мероприятий ФЦП завершается в 2018 году. При этом период окупаемости проектов достигает 8 лет.

«Следует отметить, что некоторые показатели ФЦП по 4 указанным кластерам не только выполнены, но даже перевыполнены. Так, например, в Амурской области номерной фонд коллективных средств размещения увеличился на 130,2 тысячи квадратных метров вместо запланированных 129 тысяч квадратных метров. Показатель по количеству койко-мест в коллективных средствах размещения в регионе перевыполнен на 130 единиц. В ТРК "Елец" Липецкой области перевыполнение показателя по строительству номерного фонда коллективных средств размещения составило 288 тысяч квадратных метров», – сообщает Ростуризм.

Там отметили, что под особым контролем при строительстве кластеров в рамках ФЦП находится именно эффективность использования средств федерального бюджета.

Помимо того, что ведомство проводит постоянный мониторинг хода работ, оно усилило контроль за выполнением регионами своих обязательств по соглашениям о федеральных субсидиях, уточнили в Ростуризме.

«Особое внимание уделяется вопросам своевременного ввода в эксплуатацию объектов обеспечивающей инфраструктуры, построенных с использованием средств федерального бюджета», – сказано в комментарии.

Федеральное агентство по туризму сообщило, что подведение промежуточных итогов по реализации ФЦП за 10 месяцев 2017 года состоится в ноябре этого года.

«В случае, если регионами не будут исполнены обязательства, взятые на себя в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета, Ростуризмом будет инициировано применение Минфином России к таким субъектам федерации мер бюджетного принуждения», – сообщает Ростуризм.

Также было отмечено, что создание новых кластеров в рамках ФЦП по туризму происходит в «максимально открытом режиме» под контролем общественных комиссий, куда входят представители Общероссийского народного фронта, Общественной палаты, профессиональных туристских объединений, СМИ и блогосферы.

«Кроме того, реализация проектов по созданию туристских кластеров в рамках ФЦП находится под особым контролем глав субъектов федерации и региональных контрольно-надзорных органов», – говорится в комментарии.

В Ростуризме отмечают, что параллельно со Счетной палатой реализацию мероприятий в рамках программы проверяла Генпрокуратура. В ведомстве подчеркивают, что действующая ФЦП была положительно отмечена правительством РФ и таким образом получила подтверждение своей эффективности.

«В составленном Минэкономразвития России рейтинге 38 ведомственных ФЦП она заняла одну из верхних строчек, получив оценку "выше среднего". Целый ряд показателей-индикаторов, таких, как инвестиции в основной капитал средств размещения, количество койко-мест в коллективных средствах размещения, численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения и другие, был существенно перевыполнен», – сообщили в Ростуризме.