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День народного единства в Благовещенске отметили танцевальными флешмобами и концертом (фото)

День народного единства в Благовещенске отметили танцевальными флешмобами и концертом (фото)

4 ноября Россия отмечает День народного единства. В Благовещенске в этот день проходит целый ряд праздничных мероприятий. Так, в районе Триумфальной арки для горожан устроили танцевальные флешмобы, а в Центре эстетического воспитания детей имени Белоглазова прошел концерт «Мы вместе».

Свои танцевальные флешмобы представили волонтеры центра «Выбор», студия танца «Эксклюзив» Городского дома культуры, ассоциация пожилых людей и детские творческие коллективы ЦЭВД – всего более 100 человек. Собравшихся также развлекали ростовые куклы. Завершилось мероприятие дружным хороводом.

После этого действо переместилось в здание ЦЭВД, где состоялся праздничный концерт. Его подготовил оркестр «Амур Джаз Бэнд» совместно с образцовым хором «Детство». Кроме того, в холле ЦЭВД работала выставка-ярмарка творческих работ, выступал ансамбль песни «Русь».

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#отдых #праздники

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