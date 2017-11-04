Блогер Амур.инфо вошла в число победителей конкурса «СМИротворец»

3 ноября в Якутске подвели итоги и объявили победителей дальневосточного этапа IX Всероссийского конкурса СМИ «СМИротворец». Одним из победителей назвали блогера сайта Амур.инфо Наталью Калинину.

В общей сложности на данном этапе жюри оценивало 744 журналистских материала из 172 СМИ Дальнего Востока. Было четыре номинации: «Интернет», «Печать», «Телевидение» и «Этнотуризм».

Наталья Калинина заняла 2-е место в номинации «Интернет». Жюри высоко оценило ее статью на Амур.инфо под названием «Курильский вопрос – проблема народа айну».

«СМИротворец» – ежегодный конкурс среди профессиональных СМИ на лучшие журналистские материалы в сфере межэтнических отношений. Проводится с 2008 года и является частью федеральной программы «Реализация государственной национальной политики». Организаторы – Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики.