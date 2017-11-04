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сегодня, 14:29 0

В Свободном взорвали боевой снаряд (видео)

В Свободном взорвали боевой снаряд (видео)

В городе Свободном при строительстве железнодорожного моста через реку Зею рабочие нашли снаряд, оказавшийся боевым. Опасную находку взорвали на месте, рассказал ИА «Амур.инфо» информированный источник.

По его сведениям, решение уничтожить снаряд на месте было принято, поскольку по приезде саперов выяснилось, что его транспортировка невозможна. Во время взрыва всех рабочих эвакуировали на безопасное расстояние.

В ГУ МЧС России по Амурской области эту информацию подтвердили. Снаряд обнаружили 2 ноября. «Был обнаружен боеприпас, его утилизировали на месте. Приезжала группа разминирования из военной части Екатеринославки», – сказали в ведомстве.

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#военные #происшествия #Свободный

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