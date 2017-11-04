Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили после исчезновения главы Новобурейского
Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 39-летнего жителя поселка Новобурейский, говорится в сообщении СУ СКР по Амурской области, поступившем в редакцию ИА «Амур.инфо». По данным информагентства, речь о главе Новобурейского Андрее Новокрещенове, пропавшем 2 ноября.
Дело возбудили по статье 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время следователи и полицейские пытаются установить местонахождение мужчины, выяснить обстоятельства его исчезновения.
Как сообщало Амур.инфо, к поискам пропавшего подключены спасатели.
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