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сегодня, 14:07 0

Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили после исчезновения главы Новобурейского

Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили после исчезновения главы Новобурейского
Фото: kmv.gorodskoitelegraf.ru

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 39-летнего жителя поселка Новобурейский, говорится в сообщении СУ СКР по Амурской области, поступившем в редакцию ИА «Амур.инфо». По данным информагентства, речь о главе Новобурейского Андрее Новокрещенове, пропавшем 2 ноября.

Дело возбудили по статье 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время следователи и полицейские пытаются установить местонахождение мужчины, выяснить обстоятельства его исчезновения.

Как сообщало Амур.инфо, к поискам пропавшего подключены спасатели.

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