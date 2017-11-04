ОКЦ Благовещенска снял видеоклип ко Дню народного единства (видео)

Общественно-культурный центр Благовещенска сделал сюрприз всем жителям города. Он создал видеоклип к 4 ноября, Дню народного единства. Видео появилось на канале YouTube ОКЦ.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» директор центра Надежда Багрова, в съемках приняли участие ребята из новой творческой студии ОКЦ «Сольвейг», которая располагается в здании кинотеатра «Харбин». Клип – это поздравление всех жителей Благовещенска с 4 ноября.

«Мы каждый год готовим мероприятия ко Дню народного единства. Готовим песни, танцы в честь праздника. И в этом году решили поздравить людей не только на сцене Общественно-культурного центра, потому что там это может увидеть только 900 человек, а сделать это таким образом», – говорит Надежда Багрова.

По ее словам, у ОКЦ много подобных идей для Нового года, Дня матери, Рождества и других праздников, чтобы удивлять и радовать горожан.