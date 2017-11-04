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сегодня, 12:50 0

В Приамурье предлагают создать врачебно-физкультурный диспансер

В Приамурье предлагают создать врачебно-физкультурный диспансер
Фото: onf.ru

Активисты ОНФ настаивают на том, что в Амурской области нужно создать врачебно-физкультурный диспансер. Инициатива о создании такого учреждения войдет в число общественных предложений, которые рассмотрят на предстоящей региональной конференции ОНФ.

О том, что учреждения здравоохранения Приамурья не могут полностью обеспечить медицинское обслуживание всех желающих заниматься физкультурой и спортом, экспертам ОНФ рассказали представители спортивных организаций. Они, в частности, сообщили о неуклонном росте числа амурчан, серьезно увлекающихся спортом. При этом возможности врачебно-физкультурной службы области значительно отстают.

На взгляд самих спортсменов, очевиден дефицит медицинских кадров в регионе: сегодня в Амурской области работают только семь спортивных врачей, на каждого из которых приходится почти полторы тысячи спортсменов.

Многие жители области являются необследованными и не имеют врачебного допуска к занятиям физкультурой и спортом. В результате участились случаи различных осложнений во время тренировок, соревнований, занятий физкультурой в учебных заведениях, сообщается на сайте ОНФ.

Активисты Народного фронта провели совещание с руководителями министерства здравоохранения и министерства по физкультуре и спорту Амурской области. Участие в обсуждении приняли также представители спортивного сообщества.

Участники совещания единодушно высказались за создание в Приамурье специального учреждения, которое бы решало сразу несколько задач. Так, оно бы проводило углубленные медосмотры спортсменов, восстановительные мероприятия после соревнований и травм, а также обеспечивало медицинское обслуживание спортивных соревнований для различных категорий населения. Расположить его, по общему мнению, можно было бы на незанятых площадях детской областной больницы.

«Важность восстановления системы врачебно-физкультурных диспансеров во всех субъектах Российской Федерации была подчеркнута в перечне поручений президента РФ по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября 2012 года, – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова. – Срок исполнения поручения для всех регионов был определен 30 июля 2013 года. Приамурье по неизвестным причинам до сих пор не может урегулировать эту проблему».

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#здоровье #спорт

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