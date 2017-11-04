Спасатели выдвинулись на поиски главы Новобурейского

Фото: dvrpso.ru

Спасатели Амурского ПСО выдвинулись в Бурейский район для поиска 39-летнего жителя поселка Новобурейский, сообщает ДВРПСО МЧС России. По сведениям ИА «Амур.инфо», речь идет о главе Новобурейского Андрее Новокрещенове.

Как сообщало информагентство, Андрей Новокрещенов не вернулся домой 2 ноября, а его автомобиль нашли сгоревшим на федеральной трассе. Такую информацию передавали жители Новобурейского.

Ранним утром 4 ноября из Благовещенска в Бурейский район направилась группа спасателей Амурского поисково-спасательного отряда. В ее составе 10 спасателей с необходимым для поисков снаряжением, два кинологических расчета.

Отмечается, что на месте будет организовано взаимодействие с администрацией Бурейского района, полицией и другими оперативными службами.

Между тем получить официальный комментарий по факту происшествия пока не удается. В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рекомендовали связаться с СУ СКР по региону, однако представитель этого ведомства на связь пока не выходит.

Мобильный телефон Андрея Новокрещенова недоступен.