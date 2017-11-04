Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:25 4

Спасатели выдвинулись на поиски главы Новобурейского

Спасатели выдвинулись на поиски главы Новобурейского
Фото: dvrpso.ru

Спасатели Амурского ПСО выдвинулись в Бурейский район для поиска 39-летнего жителя поселка Новобурейский, сообщает ДВРПСО МЧС России. По сведениям ИА «Амур.инфо», речь идет о главе Новобурейского Андрее Новокрещенове.

Как сообщало информагентство, Андрей Новокрещенов не вернулся домой 2 ноября, а его автомобиль нашли сгоревшим на федеральной трассе. Такую информацию передавали жители Новобурейского.

Ранним утром 4 ноября из Благовещенска в Бурейский район направилась группа спасателей Амурского поисково-спасательного отряда. В ее составе 10 спасателей с необходимым для поисков снаряжением, два кинологических расчета.

Отмечается, что на месте будет организовано взаимодействие с администрацией Бурейского района, полицией и другими оперативными службами.

Между тем получить официальный комментарий по факту происшествия пока не удается. В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рекомендовали связаться с СУ СКР по региону, однако представитель этого ведомства на связь пока не выходит.

Мобильный телефон Андрея Новокрещенова недоступен.

Просмотров всего: 2684

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Терминатор

    Терминатор
    4 часа назад

    Что вообще происходит???!!!!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Опять на дорогах 90е?

  • dikan

    dikan
    3 часа назад

    Карма...

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    artur-cyrybko

    Опять на дорогах 90е?



    http://forum.amur.info/articles/142871/?show_record=5053923#5053923

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Свободном взорвали боевой снаряд (видео)
Происшествия

Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили после исчезновения главы Новобурейского
Происшествия 1

В Благовещенске в ДТП попал автомобиль «Почты России»
Происшествия 2

Осужден благовещенец, «прокативший» сотрудника погрануправления по бездорожью