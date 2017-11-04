В Благовещенске велосипедисты открыли зимний сезон (фото)

В субботу, 4 ноября, в Благовещенске состоялось открытие зимнего велосезона. Такое мероприятие в областной столице проходит второй год, и в этот раз оно собрало больше участников – около 20 человек.

Открытие прошло в районе Триумфальной арки на набережной Амура. Утром здесь собрались как рядовые велолюбители Благовещенска, так и участники клуба «Амурбайк». Были и молодые люди, и горожане в возрасте.

От Триумфальной арки велосипедисты поехали в село Верхнеблаговещенское. Предполагается, что по дороге к ним присоединятся другие любители двухколесного транспорта.