РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны
ОАО «Российские железные дороги» заявило, что временно приостанавливает продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования ОАО «ФПК». Речь о поездах отправлением с 1 января 2018 года, за исключением составов категории «скоростной», пишет ТАСС.
Отмечается, что это связано с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на 2018 год.
Продажи остальных категорий билетов, включая билеты на поезда «Сапсан», осуществляются в обычном режиме.
Продажи билетов в плацкарт и купе обещают возобновить сразу после принятия соответствующих решений.
В случае, если назначенные тарифы будут отличаться от ранее установленных, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возврат без штрафных санкций. О механизмах компенсации и возврата должны объявить позже.
Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ Александр Редько заявил, что ведомство предлагает в 2018 году снизить тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах на 10 %.
Просмотров всего: 797