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сегодня, 11:31 1

РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны

РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны
Кадр: YouTube

ОАО «Российские железные дороги» заявило, что временно приостанавливает продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования ОАО «ФПК». Речь о поездах отправлением с 1 января 2018 года, за исключением составов категории «скоростной», пишет ТАСС.

Отмечается, что это связано с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на 2018 год.

Продажи остальных категорий билетов, включая билеты на поезда «Сапсан», осуществляются в обычном режиме.

Продажи билетов в плацкарт и купе обещают возобновить сразу после принятия соответствующих решений.

В случае, если назначенные тарифы будут отличаться от ранее установленных, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возврат без штрафных санкций. О механизмах компенсации и возврата должны объявить позже.

Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ Александр Редько заявил, что ведомство предлагает в 2018 году снизить тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах на 10 %.

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#транспорт

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    РЖД зажралось! У них хорошие прибыли, они почти освобождены от налогов!

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