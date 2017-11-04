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сегодня, 11:04 3

В Благовещенской клинической больнице открылся МРТ-центр с японским оборудованием

В Благовещенской клинической больнице открылся МРТ-центр с японским оборудованием

В Благовещенской городской клинической больнице открылся МРТ-центр. До этого в учреждении делали только компьютерную томографию. Сейчас за счет инвесторов здесь установили современное японское оборудование.

Как говорит главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике министерства здравоохранения Амурской области Алексей Побережский, новое оборудование позволяет проводить онкорентгенологические обследования, обследовать пациентов с эпилеспсией, с серьезными заболеваниями центральной и периферической нервной системы.

Также пройти обследование пациенты смогут при сосудистых поражениях, травмах. Более точный диагноз с помощью МРТ поставят и беременным женщинам с риском развития патологии плода.

Центр планирует работать круглосуточно и за 24 часа принимать около 40 пациентов. Пока обследование на МРТ только платное. Но владельцы хотят вступить в структуру ОМС и получить разрешение от минздрава, чтобы люди проходили обследование по квотам.

Центр МРТ – это первый пример государственно-частного партнерства на базе медицинского учреждения. С помощью такого проекта врачи горбольницы смогут повысить свою квалификацию, а пациенты – получить высококвалифицированную помощь.

«Мы пониманием, что средства на организацию здравоохранения у государства ограничены, на территории субъекта – тоже. И вот как раз это – яркий пример симбиоза, когда инвестор заходит на площадку госучреждения и совместно с интеллектуальными ресурсами предоставляет качественную помощь», – отмечает главный врач Благовещенской клинической больницы Сергей Петрухин.

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#здоровье #технологии

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Комментарии
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  • архивная

    архивная
    4 часа назад

    Хотелось бы знать имя инвестора,кого можно поблагодарить ...

  • strannic

    strannic
    2 часа назад

    Инвестор вкладывает деньги чтобы получать доход?

  • ИТЛ

    ИТЛ
    21 минута назад

    Кто позволил в обход санкций привезти не качественное загран оборудование, почему не пользуются нашим отечественным. Чубайс ночами не спит нано выпускает, пользуйтесь.

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